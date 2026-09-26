انرژی هسته‌ای برای 90 میلیون ایرانی از نان شب هم واجب‌تر است و اگر ایران این فناوری را در مذاکرات هسته‌ای از دست بدهد تا آخر برای تامین غذا دست نیاز به سوی سلطه‌گران دراز خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، سازمان جهانی خواروبار سازمان ملل متحد با اعلام کاربردهای جدیدی اعلام کرد که انرژی هسته‌ای مانع از خرابی یک‌سوم غذای تولیدی است و از هدررفت 50 درصد آب کشاورزی جلوگیری می‌کند.

سازمان خواروبار و کشاورزی سازمان ملل متحد (فائو) و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بیش از ۶۰ سال است فناوری‌های هسته‌ای را برای تولید غذا، آب و خاک، دام و ایمنی غذایی به کار می‌گیرند. حال آمریکا با فشار بر سازمان ملل متحد این فناوری را می‌خواهد از ایران بگیرد.

فائو اعلام کرده که ایزوتوپ‌های هسته‌ای برای اندازه‌گیری مصرف آب و کود به کار می‌روند و از تابش اشعه هسته‌ای برای اصلاح ژنتیکی بذرها استفاده می‌شود. حشرات نر هم با پرتو گاما عقیم و برای کنترل آفات رها می‌شوند. پرتودهی مواد غذایی نیز ماندگاری و ایمنی محصول را افزایش می‌دهد. این فناوری‌ها امروز در کشورهای مختلف به کار گرفته شده‌اند.

امسال در ترکیه استفاده از انرژی هسته‌ای

90 درصد بیماری «جاروک لیموترش» را کنترل کرد.

طبق گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بیش از سه هزار رقم گیاه با استفاده از اصلاح پرتویی توسعه یافته که تولید محصول را چند برابر می‌کند. حدود ۱۰۰ کشور نیز از روش‌های پرتویی در اصلاح نباتات استفاده کرده‌اند.

حال چند کشور هسته‌ای که بعضی عضو NTP هم نیستند برای دیگر کشورها سنگ‌اندازی می‌کنند. نتیجه هم روشن است و با گرم شدن کره زمین، تغییرات آب و هوایی، ‌رشد جمعیت، کشورهای دیگر باید تابع این چند کشور باشند.

«‌ابراهیم کریمی» کارشناس ارشد بین‌الملل معتقد است که تفاهم برای آمریکا معنی ندارد و خروج آمریکا از برجام در سال 2018، خروج از توافق اقلیمی پاریس در سال 2019، سابقه خروج آمریکا از توافق‌های مهم کنترل تسلیحات، نشان‌دهنده

عدم پایبندی این کشور است.

در این میان کارشناسان بر این نظر اجماع دارند که فشار بر اقتصاد آمریکا با تسلط بر هرمز و بالا بردن هزینه سوخت و نشانه‌گیری تورم که نارضایتی سیاستمداران را برای انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در نوامبر ۲۰۲۶ ایجاد می‌کند،‌ کفه ترازو را به سمت دموکرات‌ها سنگین‌تر می‌کند و شکست بزرگی برای آمریکا محسوب می‌شود.