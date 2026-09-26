افت صادرات نفت ایران به چین به دلیل کاهش موجودی ذخایر روی آب
در حالیکه برخی برآوردها از کاهش صادرات نفت ایران به چین حکایت دارد اما بررسی عوامل اثرگذار نشان میدهد این افت بیش از آنکه ناشی از کاهش تقاضای چین باشد، به محدودیت عرضه و تغییر الگوی فروش و انتقال نفت ایران مربوط است.
به گزارش خبرگزاری فارس؛ بررسی روند صادرات نفت ایران به چین نشان میدهد حجم محمولههای نفتی ایران در آبهای نزدیک به چین کاهش قابلتوجهی داشته و موجودی نفت ایران روی آب در این منطقه به حدود ۲۰ میلیون بشکه رسیده است.
بر همین اساس، میزان واردات نفت ایران از سوی چین که در مقاطعی بین یک تا یک و نیم میلیون بشکه در روز برآورد میشد، اکنون در برخی محاسبات به کمتر از ۱۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است. کاهشی که میتواند بیش از آنکه ناشی از افت تقاضای چین باشد، به کاهش عرضه و تغییر الگوی فروش نفت ایران مربوط باشد.
ارقام صادرات نفت ایران به چین هم بر اساس مدلهای سابق فروش نفت، پیش از جنگ رمضان محاسبه شدهاند. با توجه به تغییر مسیرهای انتقال، شیوه عرضه و آرایش فروش نفت ایران پس از جنگ، بهدلیل مشخص نبودن کامل این «آرایش جنگی»، امکان استخراج رقم دقیق صادرات وجود ندارد.
درآمدهای نفتی دولت هم نشان میدهد بیش از 100 درصد منابع پیشبینیشده در بودجه ۱۴۰۵ در نیمه نخست سال محقق شده است.گفتنی است همانطور که آمارهای فروش نفت نشان میدهد، مماشات در برابر محاصره دریایی میتواند اثرات جبرانناپذیری به اقتصاد کشور وارد کند. اگرچه کشور با تلاش بخشی از مسئولان و فعالان اقتصادی، تحریم و محاصره را دور میزند، اما نباید خام این ادعاها شد که «محاصره را دور میزنیم، لازم نیست با اعمال قدرت، محاصره شکسته شود».
به دلیل همین کوچکانگاری محاصره دریایی بود که دشمن به خود اجازه داد محاصره هوائی را هم اعمال کند و با این روند، به سراغ محاصره زمینی هم خواهد رفت. اگر فکری به حال از بین بردن محاصره با اعمال قدرت نشود، بدون شک هزینههای بسیار بیشتری به کشور تحمیل میشود.