معاون وزیر راه و شهرسازی در حالی از واگذاری زمین به انبوه‌سازان برای خانه‌سازی سخن می‌گوید که با اعطای همان زمین‌ها به مردم، مشکل مسکن برطرف می‌شود.

حبیب‌الله طاهرخانی؛ معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، اظهار کرد: در بافت فرسوده تسهیلات ارزان‌قیمت باید با لحاظ برخی شاخص‌ها از جمله رعایت الگوی مصرف در ساخت‌وساز پرداخت شود؛ این‌که واحدهای مسکونی بزرگ و لوکس ساخته نشود.

وی افزود: همین الان در تهران واحد مسکونی کوچک‌متراژ 60 تا 70 متری به سختی پیدا می‌شود و چنین عرضه‌ای وجود ندارد. از آنجاکه متوسط توان خانوار به این موضوع متصل است؛ باید منابع و حمایت‌های دولت به این سمت‌وسو باشد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با یادآوری این‌که در حوزه مسکن یک بخش از این حمایت‌ها به‌صورت یارانه پرداخت می‌شود، افزود:‌ در مسکن مهر این کار انجام شد و در تسهیلات این طرح در بافت‌های فرسوده به افرادی تخصیص یافت که فرم «ج» آنها سبز بود.

طاهرخانی ادامه داد: در دهه 1370 به انبوه‌سازان زمین واگذار می‌شد و می‌گفتیم بر اساس الگوی مصرف، واحدها ساخته شوند. بایستی کسانی که برای فروش اقساطی به بانک مراجعه می‌کنند، فقط شرط فرم «ج» سبز را داشته باشند. آنها خریداران را پیدا کرده و پیش‌فروش را انجام می‌دادند.

مسکن؛ نیازمند اهداف مردمی

گفتنی است؛ معاون وزیر راه و شهرسازی در حالی از واگذاری زمین به انبوه‌سازان برای خانه‌سازی سخن می‌گوید که تجربه گذشته خلاف این را نشان می‌دهد. اغلب انبوه‌سازان برای کسب درآمد و سود، ساختمان می‌سازند و نه خانه دار کردن مردم. مسکن، جزء حقوق اولیه است و هدف دولت از اجرای طرح‌های مسکنی باید خانه دار کردن مردم باشد اما در حال حاضر، منافع زمین‌داران و انبوه‌سازان بر حق مردم، اولویت داده می‌شود.

نکته دیگر اینکه در دهه 1370، سیاست بستن حریم کلانشهرها و توقف عرضه زمین به مردم، تازه شروع شده بود و بنابراین، قیمت مسکن در وضعیت نجومی اکنون که از دهه 1390 شروع شده، نبود اما آن سیاست‌ها در دهه 1400، نتیجه بخش نخواهد بود؛ هرچند که همان زمان هم برای مردم ثمره‌ای نداشت و فقط جیب انبوه‌سازان را پر کرد.

دولت، می‌تواند؛ همان زمین‌هایی که به انبوه‌سازان می‌دهد را به مردم واگذار کند تا خودشان یا از طریق دفاتر و شرکت‌های کوچک ساخت و ساز و با هزینه‌ای بسیار پایین‌تر از انبوه‌سازی، خانه بسازند.

بافت فرسوده یا سوخته؟

یک مسئله که از نظر کارشناسان؛ دولت، وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها باید در احیای بافت فرسوده به آن توجه کنند؛ این است که برخی مناطق بافت فرسوده در تهران و کلانشهرها، عملاً بافت سوخته است و قابل احیا نیست.

دلیل این امر شکل‌گیری برخی مناطق، برعکس ضوابط شهرسازی در دهه‌های گذشته است. وجود کوچه‌ها و خیابان‌های تنگ و باریک متعدد؛ عملاً امکان اصلاح بسیاری از محله‌های بافت فرسوده را نمی‌دهد. بنابراین، برخی مناطق صرفاً با نوسازی ساختمان‌ها، به سامان نمی‌رسد و هزینه تخریب و نوسازی این مناطق بر اساس ضوابط شهری، چند برابر ایجاد محله‌های جدید در مناطق الحاقی به کلانشهرهاست.