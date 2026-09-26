خودکشی تلویزیونی ترامپ از نگاه یک کمدین آمریکایی
«جیمی کیمل»، مجری و کمدین آمریکایی، در برنامه «جیمی کیمل لایو» با اشاره به توقف پوشش زنده نشستها و سخنرانیهای دونالد ترامپ از سوی شبکههای تلویزیونی، تصمیم رئیسجمهوری آمریکا برای منع دسترسی سیانان، اماسان نَو و پولیتیکو به کاخ سفید را دستمایه شوخی قرار داد و گفت ترامپ عملاً خودش را از تلویزیون «حذف» کرده است.
به گزارش فارس، ترامپ دسترسی خبرنگاران سیانان، اماسان نَو و پولیتیکو به کاخ سفید را ممنوع کرد و این سه رسانه نیز در واکنش، از دولت او به دلیل نقض حقوق مطبوعاتی شکایت کردند. پس از این تصمیم، شبکههای ایبیسی، سیبیاس، انبیسی و فاکس نیوز نیز در اعتراض، پوشش تلویزیونی رویدادهای ترامپ را متوقف کردند؛ اقدامی که باعث شد بخشی از برنامههای رئیسجمهوری آمریکا بدون پوشش زنده تلویزیونی باشد.
کیمل در توضیح این وضعیت در برنامه خود گفت چند شبکه بزرگ تلویزیونی، از جمله فاکس، در اعتراض به اقدام ترامپ برای منع برخی شبکههای تلویزیونی، پخش زنده برنامهها و رویدادهای مربوط به او را متوقف کردهاند. او با اشاره به علاقه ترامپ به حضور در تلویزیون گفت او هیچ چیز را «بیشتر از حضور در تلویزیون» دوست ندارد اما حالا به لطف «اقدامات احمقانه خودش» دیگر به پخش تلویزیونی دسترسی ندارد.