کد خبر: ۳۳۸۷۸۷
تاریخ انتشار : ۰۴ مهر ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۱
تقدیم نشان خادمی مسجد جمکران به یک خواننده
همزمان با روز ملی پرچم، نشست صمیمی تولیت آستان مقدس مسجد جمکران با جمعی از پیشکسوتان و فعالان عرصه سرود انقلاب اسلامی برگزار شد.
در این مراسم، حجتالاسلام والمسلمین اجاقنژاد، تولیت آستان، با اهدای نشان خادمی افتخاری مسجد مقدس جمکران به محمد گلریز، از سالها تلاش و نقشآفرینی این هنرمند برجسته در تولید و اجرای آثار ارزشی و انقلابی تقدیر کرد. در این نشست که با حضور جمعی از مسئولان و استادان حوزه سرود همچون مجید منصوری و شهروز حقی برگزار شد، محمد گلریز بر لزوم توجه به موسیقی فاخر، حمایت از استعدادهای جوان و بهرهگیری از ظرفیت هنر برای انتقال مفاهیم ارزشمدار به نسل جدید تأکید نمود.
از دیگر برنامههای این محفل فرهنگی، رونمایی از آلبوم «نغمههای مهدوی»، آغاز پویش ملی «سرود پرچم» و تجلیل از جمعی دیگر از پیشکسوتان سرودهای انقلابی بود.