مستند «آن شب» روایت کشف پیکر شهید سید حسن نصرالله، کاری از مرکز سیمرغ صداوسيما، همزمان با دومین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله از سه شبکه تلویزیونی رسانه ملی پخش می‌شود.

مستند «آن شب» پس از پایان مراحل تولید و پس تولید آماده پخش شده است و مخاطبان تلویزیون می‌توانند این مستند را در سه نوبت از شبکه‌های سه‌، چهار و مستند رسانه ملی تماشا کنند. فیلم مستند «آن شب» به یکی از مهم‌ترین و تلخ‌ترین شب‌های مقاومت در لبنان می‌پردازد و روایت افرادی را به تصویر می‌کشد که در جریان عملیات جست‌وجو و کشف پیکر شهید حسن نصرالله حضور داشته‌اند. در این مستند شاهدان و افراد حاضر در این عملیات از جزئیات لحظات پس از شهادت سیدحسن نصرالله، روند جست‌وجو و چگونگی کشف پیکر وی روایت می‌کنند؛ روایت‌هایی که تاکنون کمتر در قالب یک مستند و از زبان افراد حاضر در صحنه بازگو شده است.

مستند «آن شب» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی مهدی مطهر‌، محصول مشترک مرکز سیمرغ سازمان صداوسيما و پردیس بین‌الملل سازمان هنری رسانه‌ای اوج است. این مستند یکشنبه ۵ مهر ساعت ۳۰: ۲۳ از شبکه سه سیما‌، سه‌شنبه ۷ مهر ساعت ۳۰: ۱۲ از شبکه چهار سیما و همچنین چهارشنبه ۸ مهر ساعت ۲۱ از شبکه مستند سیما برای مخاطبان رسانه ملی پخش خواهد شد.