اهدای عبای رهبر شهید به آهنگران
در آخرین شب ضبط ویژه برنامه «کشوردوست»، عبای شخصی رهبر شهید انقلاب که قرار بود با دستان خود ایشان به حاج صادق آهنگران، مداح شناختهشده دوران دفاع مقدس، اهدا شود، اینبار در غیاب آن بزرگمرد و در جمعی از خانواده شهدا و مسئولان فرهنگی تقدیم این مداح پیشکسوت شد.
به گزارش خبرگزاری دانشجو، این مراسم با حضور دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، همسر شهید سپهبد رشید، مهدی ابراهیمزاده -معاون دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید انقلاب- و همچنین مادر شهید زارعی، دانشآموز مدرسه شجره طیبه میناب، برگزار شد.
بنا بر روایت برگزارکنندگان، قرار بر این بوده که این عبا با دستان مبارک رهبر شهید انقلاب شخصاً به حاج صادق آهنگران، از مداحان برجسته دوران جنگ و مقاومت، اهدا شود. اما با شهادت ایشان، این اتفاق میسر نشد و در نهایت، دیشب و در رواق کشوردوست -که نزدیکترین مکان به حرم مطهر امام شهید توصیف شده- این اهدا به سرانجام رسید. حضور خانواده شهدا در کنار مسئولان فرهنگی در این مراسم، بر بار معنایی و نمادین این رویداد افزوده و آن را به یکی از لحظات خاطرهانگیز ویژه برنامه کشوردوست تبدیل کرده است.