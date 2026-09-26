«سید مصطفی احمدی»، پیشکسوت نامدار هنر ضریح‌سازی درگذشت.

این هنرمند عمر خویش را صرف تلفیق و تجلی هنرهای کهن و قدسی بر گرداگرد مضاجع منور اهل‌بیت صلوات الله علیهم اجمعین کرد.

احمدی از سرآمدان ضریح‌سازی کشور بود که با تسلط بر مجموعه‌ای از هنرهای اصیل و سنتی، یادگارهایی بی‌بدیل و جاودان در تاریخ هنر شیعی بر جای گذاشت. طراحی، ساخت و اجرای بسیاری از ضریح‌ها و درهای متبرکه در اعتاب مقدسه، همچون حرم امیرالمؤمنین(ع) در نجف، حرم سیدالشهدا و شهدای کربلا و حرم‌های کاظمین و سامرا و همچنین حرم‌های امام‌زادگانی همچون حبیب‌بن‌مظاهر، امامزاده محمد، ابراهیم مجاب و صدها بارگاه امامزادگان در ایران، عراق و سوریه، بخشی از کارنامه درخشان این خادم بااخلاص است.

این استاد علاوه‌بر تربیت نسلی از شاگردان مخلص در هنرهای آیینی، در سال‌های پایانی حیات و با وجود تحمل رنج ناشی از بیماری سخت، تا واپسین لحظات هرگز از مسیر خدمت و خلق آثار قدسی بازنماند و جلوه‌ای باشکوه از اخلاص و ارادت را به نمایش گذاشت.

پیکر این خادم خاندان عصمت و طهارت بنا بر وصیت خود در کنار مضجع شریف امامزاده محمد‌(ع) شهرستان خمینی شهر در استان اصفهان آرام گرفت.