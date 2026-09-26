فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۳۸۷۸۴
تاریخ انتشار : ۰۴ مهر ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۱
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

«سید مصطفی احمدی» پیشکسوت هنر ضریح‌سازی درگذشت

«سید مصطفی احمدی»، پیشکسوت نامدار هنر ضریح‌سازی درگذشت.
این هنرمند عمر خویش را صرف تلفیق و تجلی هنرهای کهن و قدسی بر گرداگرد مضاجع منور اهل‌بیت صلوات الله علیهم اجمعین کرد.
احمدی از سرآمدان ضریح‌سازی کشور بود که با تسلط بر مجموعه‌ای از هنرهای اصیل و سنتی، یادگارهایی بی‌بدیل و جاودان در تاریخ هنر شیعی بر جای گذاشت. طراحی، ساخت و اجرای بسیاری از ضریح‌ها و درهای متبرکه در اعتاب مقدسه، همچون حرم امیرالمؤمنین(ع) در نجف، حرم سیدالشهدا و شهدای کربلا و حرم‌های کاظمین و سامرا و همچنین حرم‌های امام‌زادگانی همچون حبیب‌بن‌مظاهر، امامزاده محمد، ابراهیم مجاب و صدها بارگاه امامزادگان در ایران، عراق و سوریه، بخشی از کارنامه درخشان این خادم بااخلاص است.
این استاد علاوه‌بر تربیت نسلی از شاگردان مخلص در هنرهای آیینی، در سال‌های پایانی حیات و با وجود تحمل رنج ناشی از بیماری سخت، تا واپسین لحظات هرگز از مسیر خدمت و خلق آثار قدسی بازنماند و جلوه‌ای باشکوه از اخلاص و ارادت را به نمایش گذاشت.
پیکر این خادم خاندان عصمت و طهارت بنا بر وصیت خود در کنار مضجع شریف امامزاده محمد‌(ع) شهرستان خمینی شهر در استان اصفهان آرام گرفت.

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

برادران یمنی! آنها از ما نیستند!(یادداشت روز)

مذاکره عملیات فریب است محاصره دریایی و هوایی با قدرت شکسته می‌شود

شغال زرد!(گفت و شنود)

خونخواهی مطالبه ملت ایران است؛ ترامپ باید کشته شود

پیامی از طرف ترامپ

ایران قدرت مسلط خاورمیانه شده و نیازی به توافق با آمریکا ندارد

«آبشا» به گرجستان رفت

برگزاری رزمایش ۴۰ هزار نفری موتورسواران جان‌فدا با حضور پرشور اقشار مختلف مردم تهران

داستان سلیمان روایت منجلاب پناهندگی در فرانسه

خوش‌رقصی برای حامی سرسخت جنگ علیه ایران!