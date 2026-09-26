فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۳۸۷۸۳
تاریخ انتشار : ۰۴ مهر ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۱
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

سکوت در مقابل مرگ هنرمند ایرانی در اثر خطای پزشکی در آمریکا

بسیاری از افرادی که معمولا کژتابی‌ها در ایران را بزرگنمایی می‌کنند، درمقابل مرگ مرحوم سیروس ابراهیم‌زاده به خاطر قصور پزشکی در آمریکا سکوت کردند!
ناهید کبیری، همسر سیروس ابراهیم‌زاده، با انتشار متنی در فضای مجازی نوشت که مرگ این بازیگر ناشی از بیماری نبوده بلکه خطای پزشکان در آمریکا منجر به از دست رفتن ابراهیم‌زاده شده است.
اما نکته قابل تأمل این است که هیچ‌یک از همکاران این بازیگر پیشکسوت، کوچک‌ترین اشاره و انتقادی از مرگ ناشی از اشتباه پزشکی نکردند؛ لابد چون این اتفاق در آمریکا رخ داده است! چون برخی از این افراد معمولا اشتباهات کوچک در ایران را چنان بزرگنمایی می‌کنند که فاجعه‌بارتر از رخداد واقعی جلوه پیدا می‌کند.

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

برادران یمنی! آنها از ما نیستند!(یادداشت روز)

مذاکره عملیات فریب است محاصره دریایی و هوایی با قدرت شکسته می‌شود

شغال زرد!(گفت و شنود)

خونخواهی مطالبه ملت ایران است؛ ترامپ باید کشته شود

پیامی از طرف ترامپ

ایران قدرت مسلط خاورمیانه شده و نیازی به توافق با آمریکا ندارد

«آبشا» به گرجستان رفت

برگزاری رزمایش ۴۰ هزار نفری موتورسواران جان‌فدا با حضور پرشور اقشار مختلف مردم تهران

داستان سلیمان روایت منجلاب پناهندگی در فرانسه

خوش‌رقصی برای حامی سرسخت جنگ علیه ایران!