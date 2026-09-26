سکوت در مقابل مرگ هنرمند ایرانی در اثر خطای پزشکی در آمریکا

بسیاری از افرادی که معمولا کژتابی‌ها در ایران را بزرگنمایی می‌کنند، درمقابل مرگ مرحوم سیروس ابراهیم‌زاده به خاطر قصور پزشکی در آمریکا سکوت کردند!

ناهید کبیری، همسر سیروس ابراهیم‌زاده، با انتشار متنی در فضای مجازی نوشت که مرگ این بازیگر ناشی از بیماری نبوده بلکه خطای پزشکان در آمریکا منجر به از دست رفتن ابراهیم‌زاده شده است.

اما نکته قابل تأمل این است که هیچ‌یک از همکاران این بازیگر پیشکسوت، کوچک‌ترین اشاره و انتقادی از مرگ ناشی از اشتباه پزشکی نکردند؛ لابد چون این اتفاق در آمریکا رخ داده است! چون برخی از این افراد معمولا اشتباهات کوچک در ایران را چنان بزرگنمایی می‌کنند که فاجعه‌بارتر از رخداد واقعی جلوه پیدا می‌کند.