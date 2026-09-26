مذاکره بهانهای برای مهار قیمت نفت است
سرویس سیاسی -
کارشناس مسائل آمریکا تأکید کرد که هدف واشنگتن از طرح مسئله مذاکره، مهار قیمت نفت و مدیریت افکار عمومی است.
فواد ایزدی، کارشناس حوزه آمریکا، در گفتوگو با کیهان درباره سیاستهای خصمانه آمریکا علیه ایران و تأثیر آن بر منطقه اظهار کرد: در آمریکا این نگاه وجود دارد که محاصره دریایی و هوایی و سیاست فعلی، سیاستهایی درست و اثرگذار هستند. وقتی جایی در دنیا چنین سیاستی جواب میدهد، آن را در جاهای دیگر هم ادامه میدهند و بر شدت آن میافزایند.
وی افزود: به همین دلیل ملاحظه کردید که دفعه قبل، یک روز پس از بازگشت هیئت مذاکرهکننده ایران از اسلامآباد، تحریمهای دقیقتری آغاز شد. الان که هیئت مذاکرهکننده به نیویورک رفته است، اجازه ندادند برگردند و پیش از بازگشت، محاصره هوایی را شروع کردند. چرا؟ چون طرف آمریکایی از مقامات دولتی ایران یک برآورد مشخص پیدا کرده است. کار آنها این است که سیاست ضدایرانی خود را اعمال کنند و در این میان این پرسش پیش میآید که ایران چه واکنشی نشان میدهد؟ آنها باید در این باره برآورد داشته باشند.
ایزدی خاطرنشان کرد: برآورد آمریکاییها از نیروهای نظامی ما این است که اینها انسانهای توانمندی هستند، موشک نقطهزن دارند، در دمای ۶۰ درجه محیط کار خود را ترک نمیکنند، با حقوق کم میجنگند و از کشورشان دفاع میکنند. این نگاه آنها نسبت به نیروهای نظامی ماست.
تا وقتی فهم برخی مسئولان از سیاست آمریکا اصلاح نشود سایه جنگ ادامه دارد
کارشناس حوزه آمریکا گفت: اما برآوردشان نسبت به بعضی از نیروهای سیاسی ما این است که گزینهای جز مذاکره ندارند. مذاکره برای آنها یعنی حرف زدن؛ کار خاصی نمیخواهد و هزینهای ندارد. بنابراین سیاست فعلی باید ادامه پیدا کند تا به نتیجه برسد. چه نتیجهای؟ طبق گفته همه روزه مقامات آمریکایی میخواهند حکومت ایران پایان پیدا کند و نابود شود. هفته پیش نیز وزیر خزانهداریشان مجدد این هدف اصلی را بازگو کرد.
وی افزود: بنابراین، تا زمانی که این نگاه نسبت به بعضی از مسئولان کشور اصلاح نشود، سایه جنگ ادامه پیدا میکند و سیاستهای خصمانه دولت آمریکا هر روز افزایش پیدا میکند.
ایزدی خاطرنشان کرد: بنابراین بهترین کاری که برخی مقامات کشور میتوانند انجام دهند این است که هر روز با شور و شوق دم از مذاکره نزنند و پالس مثبتی به اقتصاد آمریکا نفرستند؛ زیرا، سیاستی که تاکنون توسط برخی مقامات سیاسی طی شده نتیجه عکس داشته است.
آمریکا در دو حوزه هزینه و درد جدی احساس میکند تعداد کشتهها و قیمت نفت
کارشناس حوزه آمریکا در پاسخ به این نکته که با توجه به صحبتهای سرلشکر رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، مبنی بر اینکه اگر مذاکرهای بخواهد انجام شود اولاً هفت شرط ایران باید رعایت شود و ثانیاً ایالات متحده باید ابتدا اقدام عملی داشته باشد، گفت: بله، ایشان فرمودند مذاکرهای نیست و تا تحقق شرایط ما دیگر مذاکره نداریم؛ آنها باید اقدام و عمل کنند. این حرف آقای رضایی کاملاً درست بود. اما چند ساعت بعد، سخنرانی آقای رئیسجمهور در سازمان ملل انجام شد. بخشهایی از آن خوب بود؛ مثلاً عکس رهبری را بلند کردند، عکس شهدای میناب را بلند کردند که این اقدامات کاملاً مناسب بود. ولی در همان سخنرانی سازمان ملل، ایشان چهار بار گفتند ما میخواهیم مذاکره کنیم. یعنی بین صحبتهای دبیر شورای عالی امنیت ملی و رئیس شورای عالی امنیت ملی تناقض وجود دارد.
وی افزود: آمریکاییها از سیستم حکمرانی ایران شناخت دارند. میدانند که جایگاه رئیس شورای عالی امنیت ملی مهمتر از دبیر آن است و چهار نفر از وزرا در کنار رئیسجمهور در شورای عالی امنیت ملی حق رأی دارند. با این اوصاف برآوردشان این است که مشکل خاصی در خصوص ایران وجود ندارد. بر این اساس، تصمیمگیران کاخ سفید به این نتیجه رسیدهاند که باید تا انتخابات آمریکا وضعیت فعلی را ادامه دهند و پس از انتخابات حملات گسترده را از سر بگیرند.
ایزدی در خصوص اعمال فشار اقتصادی بر آمریکا خاطرنشان کرد: طرف آمریکایی در دو حوزه هزینه و درد جدی احساس میکند. یکی تعداد کشتههای آمریکا در جنگ است.
کارشناس حوزه آمریکا گفت: دومین نقطه درد آمریکا، قیمت بنزین و نفت است که آن هم تاکنون مدیریت شده است. یعنی هر زمان که قیمت نفت و بنزین روند صعودی پیدا کرده است، ترامپ با توئیتهای خود افکار عمومی را به سمتی سوق داده است که مشکل افزایش قیمت در شرف بهبود است. ما هم متأسفانه با اعلام اشتیاق برای مذاکره در پازل ترامپ بازی کردیم. به ما گفتند به اسلامآباد بروید، که رفتیم؛ سپس به دوحه، سوئیس و در نهایت نیویورک هم رفتیم. این یعنی همراهی با سیاست کنترلی ترامپ بر قیمت نفت و بنزین.
آمریکا به دنبال «بلعیدن» ایران است
ایزدی در خصوص اظهارات ترامپ مبنی بر اینکه نفت از تنگه هرمز عبور میکند؛ گفت: نمیدانیم که این اظهارات صحیح است یا خیر، اما به هر حال قیمت نفت در حال مدیریت است.
کارشناس حوزه آمریکا گفت: ترامپ و رهبر شهید در یک موضوع اشتراک نظر دارند. رهبر شهید در سخنرانی ۲۲ بهمن سال گذشته درست چند هفته قبل از شهادتشان این مسئله را مطرح میکنند که درگیری ایران و آمریکا بر سر چیست؟ و خودشان پاسخ میدهند که آمریکاییها میخواهند ایران را ببلعند. سپس این «بلعیدن» را توضیح میدهند که آمریکاییها دنبال نفت، گاز، منابع معدنی و موقعیت ژئوپلیتیک ایران هستند.
وی افزود: ترامپ هم همین را میگوید. از او میپرسند چرا به ایران حمله کردید؟ میگوید من نفت ایران را میخواهم. خبرنگار میپرسد برای چه نفت ایران را میخواهی؟ میگوید من تاجر هستم و میخواهم پول دربیاورم. خطاب به برخی غربگرایان در داخل باید گفت که اگر به رهبری اعتقاد دارید حرف ایشان را بپذیرید و اگر به ترامپ اعتقاد دارید حرف او را بپذیرید؛ چون هر دو یک حرف میزنند.
برای مقابله با محاصره
منافع اقتصادی آمریکا در منطقه باید هدف قرار گیرد
کارشناس مسائل آمریکا تصریح کرد: کسانی که معتقدند سیاست رسمی کشور مذاکره و روند کنونی باشد باید در تصمیم خود تجدیدنظر کرده و این پیغام را به آمریکا مخابره کنند که اگر محاصره دریایی و هوائی ادامهدار باشد نه تنها امتیازی به آمریکاییها تعلق نمیگیرد؛ بلکه، درآمد 1000 الی 1500 میلیارد دلاری آمریکا از نفت، گاز، هلیوم، اوره و کود شیمیایی منطقه از دست
میرود.
وی افزود: در صورت اتخاذ چنین تصمیمی، آمریکاییها درمییابند که اقتصادشان به شدت با چالش مواجه میشود و سیاست حمله نظامی، محاصره دریایی و هوائی را تغییر میدهند؛ در غیر اینصورت با ادامه وضعیت کنونی برآوردشان این است که میشود حکومت ایران را تغییر داد و از هر تلاشی برای تحقق این هدف فروگذار نخواهند کرد. در کل این ما هستیم که با تصمیم درست باعث تغییر رفتار دولت آمریکا میشویم.