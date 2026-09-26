تشییع پیکر مطهر سردار شهید «حسین ظریفی» با حضور پرشور مردم
پیکر فرمانده شهیدِ قرارگاه سجاد شهرستان سراوان استان سیستان و بلوچستان روز شنبه در زادگاهش شهرستان گناباد تشییع شد.
مراسم تشییع پیکر شهید سردار سرتیپ پاسدار حسین ظریفی فرمانده قرارگاه سجاد شهرستان سراوان استان سیستان و بلوچستان روز شنبه در زادگاهش شهرستان گناباد برگزار شد.
این آیین با حضور آحاد مختلف مردم، خانواده معظم شهدا و ایثارگران، مسئولان و فرماندهان پرسنل نظامی و انتظامی خراسان رضوی و گناباد، فرمانده قرارگاه ثامنالائمه(ع) سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان و جمعی از مسئولان و سران طوایف اهل سنت این استان از محل درمانگاه سیدالشهدا(ع) تا میدان امام خمینی(ره) گناباد برگزار شد.
شرکتکنندگان در این مراسم بر ادامه راه شهدا در دفاع از دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران تاکید کردند، آیین تشییع سردار ظریفی با حضور گسترده سران طوایف اهل سنت و مسئولان استان سیستان و بلوچستان در کنار مردم شهیدپرور گناباد به تبلور ملموس همدلی میان شیعه و سنی بدل گشت و این همبستگی اجتماعی و مذهبی به اوج خود رسید.
به گزارش ایرنا، آیین استقبال از پیکر شهید سردار سرتیپ حسین ظریفی جمعه شب در زادگاهش روستای «سنو» از توابع بخش کاخک شهرستان گناباد برگزار شد.
پیکر سردار شهید ظریفی بعد از تشییع در شهرستان گناباد برای خاکسپاری به مشهد انتقال یافت و طبق وصیت این شهید در جوار مزار سردار شهید نورعلی شوشتری در قطعه شهدای بهشت رضا(ع) مشهد تدفین میشود.
تشییع و خاکسپاری پیکر سردار شهید ظریفی روز یکشنبه در مشهد مقدس برگزار میشود.
معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان در آیین تشییع سردار شهید ظریفی گفت: این شهید والامقام با روحیه ایثار و شهادت از همان ابتدا سرمنشأ خدمات و ایثارگریهای فراوان در خدمت به مردم بود، حضور در دفاع مقدس و تیپ ویژه شهدا و آزادسازی کردستان مدیون فداکاریهای این شهید بزرگوار است.
سردار علی خلیلآبادی ادامه داد: سردار شهید ظریفی با برخورداری از همین روحیه اخلاص و فداکاری در مدت حضور در قرارگاه سجاد سراوان منشأ خدمات بسیار به مردم و منطقه در بخشهای مختلف بود. وی خاطرنشان کرد: شهید ظریفی در سراوان که بالای ۹۸ درصد مردم آن اهل تسنن هستند، با محرومیتزدایی، توجه به معیشت و خدمت صادقانه، ضامن امنیت و دلسوز مردم بود.
معاون استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به تأثیر شهادت ظریفی بر مردم سیستان و بلوچستان اظهار کرد: مردم این منطقه با ابراز تسلیت، از او به عنوان ضامن امنیت و معیشت و همچون عموی خود یاد کردند و داغ از دست دادن این شهید را به سختی تحمل میکنند. سردار حسین ظریفی فرمانده قرارگاه سجاد شهرستان سراوان استان سیستان و بلوچستان چهارشنبه اول مهرماه امسال در درگیری با اشرار و تروریستها به شهادت رسید.
سردار شهید ظریفی بنیانگذار طرح توسعه گذرگاه مرزی کوهک در ۱۱۸ کیلومتری شهرستان سراوان بود که زمینه اشتغال پایدار برای کولبران این منطقه را فراهم کرد، علاوه بر این از ساخت مدرسه و جاده روستایی گرفته تا آبرسانی، برقرسانی، مسکن محرومان و پروژههای رونق کشاورزی بیش از یک هزار و ۳۵۵ برنامه و طرح محرومیتزدایی در شهرستان سراوان به همت این سردار سرافراز ساخته و تکمیل شد.
احداث ۴۹۹ کیلومتر جاده روستایی، حفر ۲۶ حلقه چاه آب، آبرسانی به ۱۹ روستا و ساخت دهها مدرسه در شهرستان سراوان از خدمات قرارگاه عملیاتی شهید سجاد سراوان ذیل فرماندهی مخلصانه این شهید بوده است.