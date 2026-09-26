رئیس‌جمهور در گفت‌وگو با شبکه الجزیره با اشاره به اینکه اعتمادی به آمریکایی‌ها نداریم، تأکید کرد: ایران با وجود تمام تحریم‌ها و جنایات اقتصادی، بر مشکلات غلبه خواهد کرد.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور روز جمعه (3مهرماه) در گفت‌وگو با شبکه خبری الجزیره با تشریح مواضع منطقه‌ای و بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، بر بی‌اعتمادی کامل تهران به آمریکا تأکید کرد و گفت: در رابطه با گفت‌وگوهایی که با آمریکایی‌ها داشته‌ایم، این بار چهارم یا پنجم است که با آنها گفت‌وگو می‌کنیم. آنچه اتفاق افتاده و همچنان در حال وقوع است، باعث شده دیگر به این گفت‌وگوها اعتماد نداشته باشیم.

رئیس‌جمهور با اشاره به بدعهدی‌های مکرر واشنگتن و نقض توافقات گذشته از سوی طرف آمریکایی، تصریح کرد: آمریکا همزمان با ادعای مذاکره، به فشار، تحریم و اقدامات خصمانه دست می‌زند.

وی افزود با وجود این بدعهدی‌ها، ایران برای اثبات حسن نیت و منطق گفت‌وگوپذیر خود به جهانیان، با واسطه‌گری کشورهایی نظیر قطر و پاکستان، چارچوب‌هایی را برای مذاکره مشخص کرده و اکنون توپ در زمین طرف آمریکایی است.

پزشکیان با رد ادعاهای مطرح‌شده درباره انزوای اقتصادی یا فلج شدن کشور زیر بار فشارهای خارجی، تأکید کرد: ایران با وجود تمام تحریم‌ها و جنایات اقتصادی، بر مشکلات غلبه خواهد کرد.

وی تحریم‌های یکجانبه، به‌ویژه در حوزه دارو و کالاهای اساسی را مصداق بارز جنایت علیه بشریت دانست و اظهار داشت: ملت ایران هرگز در برابر زیاده‌خواهی‌ها و قلدری‌های دشمنان سر خم نخواهد کرد.

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از این مصاحبه به بررسی تحولات حساس خلیج‌فارس و تنگه هرمز پرداخت. وی با تأکید بر اینکه ایران هرگز آغازگر هیچ جنگی نبوده و امنیت تنگه هرمز باید برای تجارت بین‌المللی حفظ شود، خاطرنشان کرد که استفاده از این مسیر برای انتقال تسلیحات و تهدید امنیت منطقه غیرقابل قبول است. پزشکیان حضور نظامی آمریکا در خلیج‌فارس را عامل اصلی ناامنی دانست و تصریح کرد کشورهای منطقه و امت اسلامی قادرند بدون نیاز به مداخله قدرت‌های مداخله‌گر و «ژاندارم‌های خارجی»، امنیت پایدار منطقه را تأمین کنند.

پزشکیان همچنین بر وحدت جهان اسلام به عنوان محور اصلی راهبرد منطقه‌ای ایران تأکید کرد و خواستار همگرایی بیشتر میان کشورهای اسلامی از جمله عربستان برای حل مناقشات منطقه‌ای در یمن و غزه شد.

وی در پایان، با انتقاد شدید از بی‌عملی نهادهای بین‌المللی در برابر جنایات رژیم صهیونیستی و سیاست‌های دوگانه مدعیان حقوق بشر، انسجام داخلی و همبستگی ملت ایران را عامل اصلی خنثی‌سازی نقشه‌های دشمنان دانست.

قلدری و زور را نمی‌پذیریم

همچنین رئیس‌جمهور در در گفت‌وگویی تفصیلی با شبکه خبری آمریکایی سی‌بی‌اس، به تشریح دقیق و همه‌جانبه مواضع رسمی جمهوری اسلامی ایران در قبال تحولات منطقه‌ای، آینده مناسبات با واشنگتن، پرونده هسته‌ای، دیپلماسی دریایی و مسائل داخلی پرداخت.

رئیس‌جمهور در این گفت‌وگوی رسانه‌ای با تاکید بر تداوم رویکرد اصولی و دیپلماتیک تهران، شرط اصلی هرگونه پیشرفت در مذاکرات و خروج از بن‌بست کنونی را بازسازی اعتماد از‌ دست‌رفته، رفع تحریم‌های ظالمانه و پایبندی عملی طرف مقابل به تعهدات امضاشده عنوان کرد.

رئیس‌جمهور در پاسخ به پرسش صریح مجری درباره پیشنهاد اخیر ایران که از طریق کشور ثالث و میانجی‌گران به طرف آمریکایی منتقل شده است مبنی بر مدیریت رفت‌وآمد در تنگه هرمز و گشایش مسیرهای تردد در ازای برآورده شدن شرایط تهران تصریح کرد: این پیام اگر به دست رئیس‌جمهور آمریکا و گفت‌وگوکنندگان برسد، از همان روزی که پذیرفتند، فرآیند آغاز خواهد شد.

پزشکیان با ‌گریز به سابقه توافقات پیشین، از جمله تفاهم‌نامه اسلام‌آباد و سازوکارهای تنظیم‌شده میان ایران و عمان برای تردد در خطوط موازی دریایی، تاکید کرد که بدعهدی و نقض پروتکل‌ها از سوی ناوگان و کشتی‌های تحت حمایت آمریکا عامل اصلی بروز اصطکاک و تیرگی در منطقه بوده است.

وی با یادآوری خروج یکجانبه واشنگتن از توافق جامع برجام و همچنین کارشکنی‌های بعدی در مسیر توافقات موقت افزود: اکنون جو بی‌اعتمادی بسیار عمیقی میان ایران و آمریکا ایجاد شده است. دلیل این موضوع نیز روشن است؛ ما تاکنون چندین بار با آمریکا گفت‌وگو کرده‌ایم، در برجام به تفاهم رسیدیم، اما پس از چندین ماه گفت‌وگو و توافق، رئیس‌جمهور آمریکا آن توافق را پاره کرد. پس از آغاز به‌کار دولت چهاردهم نیز دوباره نشستیم و گفت‌وگو کردیم، اما در میانه گفت‌وگو به ما حمله کردند، بمباران کردند و جنگ علیه ملت ایران را آغاز کردند. آنها فرماندهان، مسئولان و دانشمندان ما را به شهادت رساندند و حتی ۱۶۸ کودک بی‌گناه مدرسه شجره طیبه میناب را شهید کردند. وقتی به آنچه نوشته و امضا شده عمل نمی‌کنند، آیا با گفت‌وگو می‌توانیم به آن عمل کنیم؟

سکوت آژانس در برابر حمله به مراکز نظارت‌شده توجیه ناپذیر است

بخش دیگری از این مصاحبه تفصیلی به تشریح مواضع هسته‌ای تهران و کیفیت همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اختصاص داشت.

رئیس‌جمهور با رد ادعاهای مطرح‌شده درباره تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای اظهار داشت: ما هیچ‌گاه به دنبال سلاح هسته‌ای نبوده‌ایم. مواضع ما هم در چارچوب معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و هم بر پایه فتاوی دینی و احکام صریح اعتقادی مقام معظم رهبری کاملاً روشن است.

پزشکیان در ادامه با انتقاد شدید از رویکرد دوگانه و یکجانبه نهادهای بین‌المللی خاطرنشان کرد: بر اساس قوانین بین‌المللی، وقتی مراکز هسته‌ای زیر نظر نظارت‌ها و قوانین بین‌المللی است، هیچ کشوری حق بمباران کردن آن‌ها را ندارد. مراکز هسته‌ای ما زیر نظر NPT بود و سازمان بین‌المللی انرژی اتمی بر آن‌ها نظارت داشت، اما آمریکا و اسرائیل این مراکز را بمباران کردند. در مقابل، آژانس به جای اینکه این اقدام را محکوم کند، هیچ عکس‌العملی نشان نداد.

طبق کدام قانون بین‌المللی این موضوع قابل توجیه است؟ چرا باید اجازه دهند مرکزی که زیر نظر آن‌هاست و کاملاً تحت نظارت قرار دارد، مورد هدف قرار گیرد؟

اقدامات تروریستی

خللی در اداره کشور ایجاد نمی‌کند

رئیس‌جمهور در پاسخ به سؤالاتی پیرامون ساختار تصمیم‌گیری کلان در کشور، حفظ ثبات سیاسی و چگونگی مدیریت امور در شرایط حساس کنونی، از شکل‌گیری یک شورای تصمیم‌گیری مجرب خبر داد و گفت: تیمی در ایران تشکیل شده است که متشکل از ۶ نفر از اعضای سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف شامل نیروهای نظامی، مجلس شورای اسلامی و دولت است. این افراد در رابطه با مسائل مختلف گفت‌وگو می‌کنند و اختیار دارند که تصمیم بگیرند و تمامی تصمیمات با هماهنگی آن‌ها به راحتی در کشور اجرا می‌شود.

پزشکیان همچنین با اشاره به دیدارهای مستمر خود با مقام معظم رهبری و سلامت کامل ایشان، شایعات و ادعاهای مطرح‌شده در رسانه‌های غربی درباره ایجاد اختلال در ساختار مدیریتی کشور را کاملاً بی‌اساس دانست و افزود: من در دیداری که خدمت رهبر معظم انقلاب بودم، ایشان هیچ جراحتی نداشتند و گفت‌وگو می‌کردیم.

من روزانه به چندین وزارتخانه سر می‌زنم و با وزرا جلسه دارم. روند تروریستی آمریکا و اسرائیل نتوانسته و نخواهد توانست خللی در اداره کشور ایجاد کند.

تحریم‌های دارویی و غذایی آمریکا

مصداق بارز جنایت جنگی است

رئیس‌جمهور در بخش پایانی این گفت‌وگو با تحلیل فشارها، تحریم‌های یکجانبه و جنگ اقتصادی ابلاغ‌شده علیه ملت ایران، این اقدامات را مصداق بارز رفتار ضدبشری خواند و تصریح کرد: تحریم‌هایی که انجام داده‌اند و راه ورود دارو و غذا را بر مردم ما بسته‌اند، یکی از رفتارهای ضدبشری و وحشیانه‌ای است که قدرتمندان جهان انجام می‌دهند. آن‌ها بیماران، سالمندان، فقرا و مردم گرفتار را نشانه گرفته‌اند. ادعای حقوق بشر می‌کنند، اما آنچه آمریکا انجام می‌دهد مصداق بارز جنایت جنگی است. با این حال، مردم ما با عزت زندگی می‌کنند و سختی‌ها را تحمل می‌نمایند.

پزشکیان در پایان با تاکید بر حسن همجواری و دیپلماسی همسایگی خاطرنشان ساخت: ما با همسایگان خود دوست هستیم و جنگ را طرف‌های مقابل به راه انداخته‌اند. ما به هیچ وجه قصد نداریم با همسایگان خود اختلافی داشته باشیم، بلکه می‌توانیم دست به دست هم دهیم و منطقه را آباد کنیم.

ما به دنبال جنگ نیستیم و چیزی فراتر از قوانین بین‌المللی نمی‌خواهیم، اما اگر به ما حمله کنند، قطعاً با تمام توان از خود دفاع خواهیم کرد.

پزشکیان نیویورک را به مقصد تهران ترک کرد

گفتنی است رئیس‌جمهور روز شنبه(4مهرماه) پس از شرکت و سخنرانی در هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل نیویورک را به مقصد تهران ترک کرد.

وی در جریان سفر به نیویورک علاوه شرکت و سخنرانی در هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد با سران کشورهای سوئیس، عراق، بنگلادش، نروژ، ارمنستان، هلند، لبنان، پاکستان، رئیس شورای اروپا و دبیرکل سازمان ملل به صورت جداگانه دیدار و گفت‌وگو کرد.

پزشکیان همچنین در این سفر نشست‌هایی با مدیران ارشد رسانه‌های آمریکایی، اندیشکده‌های آمریکایی و ایرانیان مقیم آمریکا داشت.

گفت‌وگو با شبکه‌های خبری فاکس نیوز، سی‌بی‌اس و الجزیره و تشریح و تبیین مواضع کشورمان درخصوص مسائل مختلف داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی از دیگر برنامه‌های دکتر پزشکیان در سفر به نیویورک بود.