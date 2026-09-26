چرا ترامپ آمار «کشتههای دیماه» را همپای «شهدای غزه» بالا میبرد!؟
دو روز پس از آنکه وزارت بهداشت فلسطین شمار شهدای غزه را ۷۳ هزار نفر اعلام کرد؛ ترامپ پشت تریبون مجمع عمومی سازمان ملل قرار گرفت و گفت: «ایران امسال [۲۰۲۶] ۷۲ هزار نفر از شهروندان خود را قتلعام کرده است»؛ آماری ساختگی که همپای آمار شهدای غزه بالا میرود!
20سپتامبر 2026، وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که از زمان آغاز جنگ علیه غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، شمار شهدای نوار غزه به ۷۳ هزار و ۹۱۳ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۴ هزار و ۹۳۵ نفر رسیده است؛ آماری که سند جنایت «نتانیاهو» و «نسلکشی» رژیم غاصب صهیونیستی است.
22 سپتامبر، 2 روز بعد از انتشار آمارِ وزارت بهداشت فلسطین، ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل داستانی تازه سرهم کرد و آمار کشتههای 18 و 19 دیماه را همپای شمار شهدای غزه بالا برد؛ اما سؤال اینجاست: چرا ترامپ با یک آمار ساختگی، شمار «کشتههای دیماه» را تا مرز «شهدای غزه» بالا میکشد!؟
نزدیکی، شباهت و همزمانی ارائه این دو آمار، تصادفی نیست؛ بلکه طرحی از پیش برنامهریزی شده برای جابهجایی کانون توجه از غزه به ایران و به حاشیه راندن جنایات اسرائیل است.
به عبارتی، پاسخ را باید در یک «عملیات انحرافی» جستوجو کرد؛ آنجا که برای به حاشیه راندن جنایات و نسلکشی در غزه، روایتی پررنگ و هولناکتر نیاز است و ترامپ به عنوان ناجی نتانیاهو و صهیونیستها، آمار کشتههای دیماه را با «تردستی» تا مرز 72 هزار نفر بالا کشید. روند تغییر این آمار نیز گویای فراز و فرود عجیب آن است؛ ترامپ در ابتدای اسفند 1405 آمار جان باختگان را ۳۲ هزار نفر در اردیبهشت ماه ۴۲ هزارنفر و در تیرماه ۵۴ هزار نفر اعلام کرد.
رئیسجمهور متوهم آمریکا در 31 آگوست 2026 (9 شهریور 1405) نیز با انتشار پیامی در «تروث سوشال» شمار کشتههای دیماه را 100 هزار نفر اعلام کرد؛ اما 22 روز بعد یعنی در تاریخ 31 شهریور با عقبنشینی از ادعای قبلی (آمار 100 هزار نفری)، شمار کشتههای دیماه را به
72 هزار نفر کاهش داد؛ اقدامی عجیب که نشان از ساختگی بودن آمار دارد.
فراز و فرود این آمارهای فلهای را میتوان بخشی از تلاش ترامپ برای مهندسی افکار عمومی و تشدید جنگ رسانهای علیه ایران دانست.