پیشنهاد ایران میتواند عملگرایانه و سازنده باشد
نماینده روسیه در وین نوشت که پیشنهاد ایران به آمریکا سازنده است.
«میخائیل اولیانوف»، نماینده روسیه نزد سازمانهای بینالمللی در وین در واکنش به طرح ایران برای بازگشایی تنگه هرمز نوشت: بهنظر میرسد پیشنهاد ایران عملگرایانه و سازنده باشد، ایالات متحده چه واکنشی نشان خواهد داد؟
طبق گفته سید عباس عراقچی، ایران طرحی را ارائه داده است که بر این اساس مهلتی 7روزه برای اجرای شروط ایران توسط آمریکا در نظر گرفته شده است و پس از اجرای این شروط در این بازه زمانی، تنگه هرمز در هفتمین روز میتواند بازگشایی شود.
عراقچی گفت: مهلت هفتروزه از زمانی آغاز میشود که ایالات متحده این برنامه را بپذیرد. اگر این اتفاق فردا رخ دهد، اجرای برنامه از همان زمان آغاز خواهد شد.
به گزارش تسنیم، عراقچی افزود: اقداماتی که ایالات متحده باید انجام دهد، پیشتر به این کشور ابلاغ شده است و در چارچوب یادداشت تفاهم قرار دارد. اگر جدیت لازم از سوی طرف آمریکایی وجود داشته باشد، این اتفاق خواهد افتاد و تنگه هرمز دوباره باز میشود.