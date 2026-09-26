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کد خبر: ۳۳۸۷۷۰
تاریخ انتشار : ۰۴ مهر ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۱
سرویس کیهان » اخبار
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ولایتی:

آقای الزیدی! مشروعیت از واشنگتن نمی‌آید

علی اکبر ولایتی نوشت: آقای الزیدی، مشروعیت از واشنگتن نمی‌آید؛ از خاک نجف و خون شهدا می‌آید. 
علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی با انتشار پیامی در صفحه شخصی تاکید کرد: دشمن برای جبران شکست در میدان، می‌کوشد «وحدت ساحات» را از درون فرو بپاشد؛ امروز این تفرقه در نجف چهره نشان داد و فرودگاهی که دروازه‌ای زیارت عاشقان امیرالمؤمنین(ع) بود، بسته شد. وی افزود: آقای الزیدی، مشروعیت از واشنگتن نمی‌آید؛ از خاک نجف و خون شهدا می‌آید. ولایتی همچنین نوشت: «الإطار» چهارچوبی که از اعتماد مقاومت و خون شهدا قوام یافت، امروز سکوتش قابی تهی است بر دیوار قدرت؛ اما بدانند ساحاتی که با خون پیوند خورده‌اند، با توطئه از هم نمی‌گسلند. وی در انتهای پیام افزود: از صنعا تا نجف، جبهه مقاومت واحد است. 

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