تهدید و ارعاب را نمیپذیریم
وزیر امور خارجه با اشاره به اینکه نمیتوان کشوری را بمباران کرد و در عین حال انتظار داشت امنیت و کشتیرانی بهطور خودکار به وضعیت عادی بازگردد، تاکید کرد: ایران هرگز زیر بار تهدید، اجبار و ارعاب نخواهد رفت.
سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، روز جمعه(3 مهرماه) در کنفرانس خبری خود در مقر سازمان ملل متحد با تشریح مواضع کشورمان در قبال تحولات اخیر، هشدار داد که ایران هرگز زیر بار تهدید، اجبار و ارعاب نخواهد رفت.
وی با تأکید بر تداوم تعهد تهران به دیپلماسی، اعلام کرد در صورت پذیرش طرح پیشنهادی ایران از سوی آمریکا، روند بازگشایی کامل تنگه هرمز ظرف هفت روز انجام خواهد شد.
رئیس دستگاه دیپلماسی ایران با اشاره به حملات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان، این اقدامات را نقض آشکار حقوق بینالملل و منشور ملل متحد خواند.
وی با مستند ساختن صدمات وارده به زیرساختها و اماکن غیرنظامی از جمله مدارس و بیمارستانها گفت: در جریان این تجاوزات بیش از پنج هزار نفر جان باختهاند که صدها زن و کودک در میان آنان هستند.
عراقچی همچنین ترور امام شهید و جمعی از مقامات ارشد سیاسی و نظامی را جنایتی فاحش برشمرد.
وی با انتقاد شدید از تلاشهای آمریکا و رژیم صهیونیستی برای تحریف واقعیت در مجمع عمومی، تحریمها و فشارهای اقتصادی را «تروریسم اقتصادی» و «مجازات جمعی» مردم ایران نامید که حقوق بنیادینی چون حق حیات و دسترسی به دارو را نشانه رفته است. عراقچی تاکید کرد این اقدامات نادیده گرفتن رأی دیوان بینالمللی دادگستری در سال ۲۰۱۸ است.
وزیر امور خارجه اتهامات جدید پیرامون ادعای دستیابی ایران به سلاح هستهای را «دروغی بزرگ» و دارای ماهیت کاملاً سیاسی دانست.
وی یادآور شد که ایران از سال ۱۹۷۰ عضوی متعهد به معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای (NPT) بوده و همواره تحت نظارتهای گسترده آژانس بینالمللی انرژی اتمی قرار داشته است.
وی تصریح کرد: آمریکا نمیتواند مدعی دفاع از عدم اشاعه باشد و همزمان تأسیسات هستهای صلحآمیز و تحت پادمان را هدف قرار دهد.
عراقچی ناامنی در تنگه هرمز را نتیجه مستقیم اقدامات متجاوزانه واشنگتن دانست و خاطرنشان کرد: تا پیش از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، این تنگه کاملاً باز بوده است. وی همچنین از برخی کشورهای منطقه که با در اختیار قرار دادن پایگاه و حریم هوائی خود تجاوز را تسهیل کردند، انتقاد نمود.
وی با اشاره به امضای تفاهمنامه اسلامآباد در ۱۷ ژوئن با مساعی پاکستان و قطر، یادآور شد که ایران بلافاصله مذاکرات فنی با عمان را آغاز کرد و تردد دریایی را به
۶۰ درصد سطح پیش از جنگ رساند؛ اما اقدامات نظامی یکجانبه آمریکا این پروسه را متوقف ساخت.
وزیر امور خارجه در تشریح طرح پیشنهادی ایران که از طریق قطر به آمریکا منتقل شده است، گفت: ایران برنامه مشخصی را ارائه داده که بر اساس آن، روند بازگشایی تنگه هرمز میتواند ظرف هفت روز تکمیل شود.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره زمانبندی این طرح افزود: مهلت هفتروزه از زمان پذیرش رسمی طرح توسط آمریکا آغاز میشود. اگر این پذیرش فردا صورت گیرد، اجرای آن بلافاصله آغاز خواهد شد و ظرف چهار تا پنج روز اقدامات لازم انجام میگیرد؛ بهطوری که در روز ششم تنگه بازگشایی شده و در روز هفتم طرفین برای توافق نهائی وارد عمل میشوند.
عراقچی در پایان با تأکید بر اینکه «دیپلماسی به معنای تسلیم نیست»، مسئولیت کامل تصمیمگیری را متوجه دولت آمریکا دانست.
تحریمهای آمریکا
مصداق تروریسم اقتصادی
علیه مردم ایران است
همچنین عراقچی روز جمعه (3مهرماه) در نشست عالیرتبه «ابتکار جهانی توسعه» که در حاشیه اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شد، افزود: ضرورت قرار دادن توسعه در کانون همکاریهای بینالمللی، هیچگاه به اندازه امروز فوری و حیاتی نبوده است.
کشورهای در حال توسعه، همچنان با فقر و گرسنگی پایدار، تشدید نابرابریها، افزایش بار بدهی، شکافهای موجود در حوزه تأمین مالی و فناوری و چالشهای فزاینده زیستمحیطی مواجه هستند.
رئیس دستگاه دیپلماسی در ادامه خاطرنشان کرد: این فشارها در نتیجه درگیریها و سیاستهای حمایتگرایانه، اقدامات قهری یکجانبه، اقدامات تجاوزکارانه و توسل به زور، بیش از پیش تشدید شدهاند؛ اقداماتی که چشمانداز توسعه را تضعیف کرده و دستاوردهای دشوار بهدستآمده در مسیر توسعه را معکوس میکنند. برای جمهوری اسلامی ایران، این سالگرد هم فرصتی برای تأمل در پنج سال گذشته و هم مجالی برای ترسیم مسیر پیشرو است.
رایزنیهای فشرده عراقچی
با همتایان خود
همچنین وزیر امور خارجه در ادامه رایزنیهای دیپلماتیک خود در حاشیه هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، با وزیران امور خارجه ترکیه، هند، برونئی و قبرس دیدار و گفتوگو کرد.
عراقچی در این دیدارهای دوجانبه، علاوهبر بررسی مناسبات دوجانبه و مسائل جهان اسلام بهویژه موضوع فلسطین، آخرین تحولات منطقهای، وضعیت تنگه هرمز، جزئیات تفاهم با عمان برای امنیت کشتیرانی و پیامدهای اقدامات تجاوزکارانه آمریکا را تشریح نمود.
رئیس دستگاه دیپلماسی همچنین با حضور در بیستوهفتمین نشست غیررسمی شورای وزیران سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، بر لزوم تقویت همگرایی و همکاریهای منطقهای میان کشورهای عضو
تأکید کرد.