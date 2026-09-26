گوشهای پایینی!(گفت و شنود)
گفت: هنگام سخنرانی نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل، نمایندگان 77 کشور در اعتراض به جنایات و نسلکشی این آدمنمای پلید، سالن مجمع عمومی سازمان ملل را ترک کردند.
گفتم: پس با این حساب، حتماً نتانیاهو از سخنرانی صرفنظر کرده است!
گفت: این جلاد بیپدر و مادر خیلی پُر روتر از این حرفهاست. خودش را از تک و تا نینداخته و برای صندلیهای خالی سخنرانی کرده است!
گفتم: حتماً در ابتدای سخنرانی خود گفته است؛ صندلیهای محترمی که به احترام بنده سالن را ترک نکردهاید، وقتی آنها که روی شما نشسته بودند برگشتند، پیام مرا به گوش آنها برسانید!
گفت: یکی از صندلیهای خالی به نمایندگی از بقیه صندلیهای خالی گفته؛ گوش صاحبان ما روی سرشان است و هنگامی که روی ما مینشینند، به گوش آنها دسترسی نداریم که پیامتان را به گوششان برسانیم!
گفتم: حرف حساب، جواب نداره!
گفت: اتفاقاً نتانیاهو هم به این مشکل توجه داشته و به صندلیها گفته است؛ وقتی صاحبان شما روی شما نشستند، پیام مرا به همان گوش پایینی آنها برسانید!
گفتم: حتماً منتظر میماند تا جواب گوشهای پایینی آنها را هم بشنود!