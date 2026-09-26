*تعبیر آقای پزشکیان، ریاست محترم جمهوری، در سخنرانی خود در سازمان ملل، ظریف و زیبا بود که فرمودند بمب‌های هسته‌ای در اسرائیل است، ولی بازرسان آژانس در ایران هستند. این حرف ایشان، نشان‌دهنده آلت دست بودن آژانس است که بارها نیز نشان داده شده و آقای رئیس‌جمهور به‌خوبی این موضوع را مطرح کردند.

منشوری

*امروز یک جنگ تمام‌عیار میان محور مقاومت و محور شرارت یعنی آمریکا و رژیم صهیونیستی در جریان است. برخی کشورهای منطقه که به‌طور مخفیانه از رژیم صهیونیستی حمایت می‌کنند بدانند قطعاً تبعات این کارشان را خواهند دید. به قول قدیمی‌ها زمستان خواهد رفت و روسیاهی به زغال می‌ماند.

شهابی‌نژاد

*استاد دانشگاه میامی آمریکا از بیرون، صحنه عواقب و پیامدهای جنگ و تجاوز آمریکا به ایران را چگونه دیده که توئیت زده اسرائیل و آمریکا با دست‌ خود غول‌خفته (ایران) را که در هزار سال گذشته خوابیده بود، تحریک و بیدار کردند.

امیری‌مقدم

*از آنجا که نمی‌توان عراق را از تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی جدا دانست، تضعیف مقاومت در عراق را باید بخشی از پروژه‌ای گسترده‌تر برای ضربه به محور مقاومت در لبنان، غزه، یمن و ایران ارزیابی کرد.

اسکویی

*کمک‌های نظامی آمریکا به رژیم صهیونی، خشم افکار عمومی آمریکا را برانگیخته و ادعای اینکه این کمک‌ها به اقتصاد آمریکا کمک می‌کند، اساس و مبنایی ندارد. از طرف دیگر امروز رژیم صهیونی به‌عنوان رژیمی منفور، تاریک، خشونت‌طلب و متکبر دیده می‌شود.

عابدینی

*آقای پزشکیان، در سخنانشان در مجمع عمومی سازمان ملل، واقعاً در تراز یک رئیس‌جمهور جمهوری اسلامی ایران ظاهر شدند و خوش درخشیدند. مخصوصاً آنجا که سازمان ملل را به دادگاه جنایات آمریکا و اسرائیل تبدیل کردند.

پورفیض

*آقای پزشکیان با سخنرانی انقلابی خود در مجمع عمومی سازمان ملل و محکوم ساختن آمریکا ثابت کرد که بچه جبهه و جنگ است. جا دارد به ایشان خداقوت و دست‌مریزاد گفت.

حاجعلی‌زاده

*ممکن ا‌ست درباره بعضی از سیاست‌های دولت آقای پزشکیان نقدهای جدی وجود داشته باشد، اما نقد دولت نباید مانع دیدن یک موضع‌گیری درست و اصولی و مقتدرانه شود. آقای پزشکیان در سازمان بی‌خاصیت ملل روایت صحیح از مظلومیت، اقتدار، اتحاد و مقاومت ایران را بیان کردند.

کشکویی

*یک مقام ارشد آمریکایی در اعترافی بی‌سابقه، از نابودی کامل یکی از حیاتی‌ترین مقرهای نظامی آمریکا در غرب آسیا توسط ایران پرده برداشت و ابعاد تازه‌ای از خسارات واشنگتن در جنگ با ایران را آشکار کرد. هانگ کائو، سرپرست وزارت نیروی دریایی آمریکا، در ۹ سپتامبر به نشریه «اپک تایمز» گفته، آنها پایگاه‌های آمریکا در بحرین را کاملاً ویران و نابود کردند. این اعتراف بی‌سابقه، ضربه سنگینی به اعتبار راهبردی آمریکا در منطقه وارد کرده است.

پارسائیان

*استفاده دولتمردان آمریکایی از سالگرد ۱۱ سپتامبر برای توجیه جنگ تجاوزکارانه علیه ایران، تلاشی شرورانه برای مشروعیت‌بخشی به تجاوزی غیرقانونی با زبان مبارزه با تروریسم است. آمریکا به‌عنوان مربی و پرورش‌دهنده اصلی تروریسم در جهان، فاقد هرگونه صلاحیت برای تعیین معیار درباره تعریف تروریسم است. عاملان ۱۱ سپتامبر همان کسانی بودند که آمریکا خود آنها را در دهه‌های پیشین سازماندهی و پرورانده بود.

میرچناری

*بچه‌های یمن چه کار کرده‌اند که برخی رسانه‌های مطلع ایتالیایی فاش کردند دولت ایتالیا در ساعات گذشته شماری از جنگنده‌های خود را با شتاب از پایگاه طائف عربستان جابه‌جا کرده است. گفته می‌شود این اقدام در پی نگرانی‌‌های امنیتی از هدف قرار گرفتن پایگاه‌های عربستان به دست یمن انجام شده است.

کیهانی

*دولت چهاردهم، عملاً از نخستین روزهای آغاز به کار خود، در وضعیتی کاملاً بحرانی و جنگی، اداره امور را تحویل گرفته است. در چنین شرایطی که دشمن حلقه فشار خود را تنگ‌تر کرده تضعیف خط مقدم در هنگامه جنگ، با هیچ معیار عقلی، شرعی و میهن‌دوستانه‌ای سازگار نیست. بلکه جوانمردی، منطق ولایت‌مداری و عِرق ملی همگی حکم به وحدت و همبستگی در برابر دشمن بیرونی می‌کند.

عمید

*دولت ترامپ کوشیده جنگ با ایران را یک اختلال موقت وانمود کند. اما مشکلات انباشته در زنجیره تأمین نشان می‌دهد حتی در صورت پایان فوری جنگ، بازگشت قیمت‌ها به شرایط قبل در آمریکا به‌سادگی امکان‌پذیر نخواهد بود.

زلالی

*وضعیت اقتصاد داخل آمریکا به‌گونه‌ای شده که صاحبان کسب‌وکار در سراسر آمریکا می‌گویند اختلالات زنجیره تأمین، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و بی‌ثباتی قیمت‌ها، فعالیت آنها را با فشار بی‌سابقه‌ای روبه‌رو کرده و شرایط حتی از بحران کرونا دشوارتر شده است.

اشتری

*علي الهيل، تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه قطری، با این بیان که آمریکا محافظ ما نیست بلکه پوششی برای بلعیدن ماست، در پخش زنده شبکه «الغد» اظهار داشت نمی‌خواهیم ایران سقوط کند. زیرا تهران مانعی بزرگ در برابر رؤیای نتانیاهو برای ایجاد «اسرائیل بزرگ» و بلعیدن سرزمین‌های عربی است.

بیدقیان

*درست است که آمریکا شاید بتواند به ایران فشار وارد کند، اما این فشارها باعث نخواهند شد ایران درجا بزند. کشورمان با افزایش تجارت با کشورهایی که با آن مرز زمینی دارد و با برقراری یک نظام مالی موازی کامل با برخی کشورها سیستم بانکی تحت رهبری آمریکا را دور زده و توان واشنگتن برای اعمال و اجرای تحریم‌ها را کاهش می‌دهد.

عدلخواه

*زینب سلیمانی هم به جمع تقدیرکنندگان از سخنرانی رئیس‌جمهور در سازمان ملل پیوست و در صفحه شخصی خود نوشت: مواضع شجاعانه و بدون لکنت آقای دکتر پزشکیان، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل جای تقدیر دارد.

هادوی

*خیلی دوست دارم ببینم افرادی که به دکتر پزشکیان توصیه به دیدار با ترامپ قاتل و تسلیم شدن در مقابل آمریکا می‌کردند، الان با دیدن این مواضع انقلابی رئیس جمهور در سازمان ملل چه حالی خواهند داشت.

کامرانی

*به کوری چشم دشمنان، فروش نفت شهریور ایران رکورد زد. فروش نفت کشورمان در شهریور امسال از ۳ میلیارد دلار فراتر رفته. گفتنی است این رقم بیشترین میزان ماهانه در ۲ سال گذشته است.

قنادزاده

* شنیده شده یک مقام اجرایی از برخی مسئولین تصمیم‌گیر در دانشگاه‌ها و نهادهای امنیتی خواسته تا به هر طریق ممکن احکام انضباطی و امنیتی صادر شده در خصوص دانشجویان متهم در اغتشاشات دانشگاه‌ها لغو گردد این دانشجونمایان که امروز مورد حمایت همه‌جانبه برخی مسئولین دولتی قرار می‌گیرند همان‌هایی هستند که در داخل دانشگاه‌ها پرچم مقدس ایران را به آتش کشیده و دشمن را تشویق به حمله نظامی به کشور می‌کردند و اگر احکام انضباطی آنها لغو گردد، با جسارت بیشتر موج‌آفرینی خواهند کرد.

نجمی‌نژاد

*جولیان آسانژ که بنیان‌گذار ویکی‌لیکس است (سازمانی بین‌المللی که نقد‌ها و فاش‌سازی‌های اینترنتی از مدارک حساس سازمان‌های دولتی را با نام مستعار منتشر می‌کند)، با پوشیدن تی‌شرتی که نام کودکان مظلوم و بی‌گناه کشته‌شده توسط رژیم صهیونیستی جنایتکار، روی آن نوشته شده بود، در جشنواره فیلم کن شرکت کرد. قابل توجه بازیگر نوپا، لاله مرزبان که پشت تریبون اسمی از حمله به کشورش و شهادت فرزندان این خاک نیاورد و برعکس اقدام به سیاه‌نمایی علیه کشورش کرد.

یعقوبی

*متأسفانه شنیده شده ۲۸۰ دانشجونمایی که ۱۸ دی‌ماه به خاطر شرارت و عملیات تروریستی اخراج شده بودند، قرار است مجوز برگشت آنها به دانشگاه داده شود. آن هم دقیقاً در زمانی که دشمن روی فتنه مهر و آبان حساب باز کرده است. آتش زدن پرچم کشور در دانشگاه، گرا دادن مناطق نظامی توهین به رهبری شهید و دعوت عمو ترامپ به حمله بخشی از جرمِ این‌ها بوده است.

غیاثی‌مهر

*راهکار مقابله با ناترازی انرژی، صرفاً افزایش تولید نیست. اصلاح الگوی مصرف، ارتقای بهره‌وری، کاهش هدررفت، توسعه انرژی خورشیدی و هسته‌ای، ایجاد ظرفیت ذخیره‌سازی و فراهم کردن زمینه مشارکت بخش خصوصی باید هم‌زمان دنبال شود.

رومیانی