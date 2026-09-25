* سازمان ملل که تریبون آن باید علیه ظلم و بی‌عدالتی باشد به صحنه‌ای تبدیل شده است که رئیس‌جمهور قماربازی چون ترامپ احمق از آن ملت‌ها و دولت‌ها را تهدید می‌کند! یعنی تیری بر اعتبار و جایگاه سازمان ملل!

یزدان‌پناه

* ننگ برسازمان باصطلاح ملل که رئیس‌جمهور متفرعن آمریکا با کمال بی‌شرمی در مقابل چشم جهانیان، ایران را تهدید به نابودی می‌کند. اف بر چنین سازمان عریض و طویل بی‌خاصیت. دولتمردان خود را اسیر چنین سازمانی نکنید.

حیدری- قم

* امام شهید به نامزدهای انتخاباتی فرمود: «آن کسی که دلبسته‌ آمریکا باشد و تصور کند که بدون لطف آمریکا نمی‌شود قدم از قدم برداشت در کشور، او برای شما همکار خوبی نخواهد بود!» با توجه به حضور چنین تفکراتی در بدنه نظام، به نظر می‌رسد دستگاه‌های مسئول باید به برخورد با این تفکرات معیوب از بدنه نظام اهتمام ورزند.

مفاخری

* علی‌رغم این که دشمن خبیث، ذات پلید خود را در یک سال و نیم گذشته بارها نشان داد، چرا برخی مدیران و مشاوران و تحلیلگران، این دشمنی را نمی‌بینند یا نمی‌خواهند ببینند؟!

نصیری‌خوزانی

* شبکه سی‌ان‌ان اعلام کرد؛ «صاحبان کسب‌وکار در سراسر آمریکا می‌گویند اختلالات زنجیره تأمین، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و بی‌ثباتی قیمت‌ها، فعالیت آنها را با فشار بی‌سابقه‌ روبه‌رو کرده و شرایط حتی از بحران کرونا دشوارتر شده است!» حالا این شروع بحرانی است که ان‌شاءالله منجر به فروپاشی آمریکا و سرنگونی شیطان بزرگ خواهد شد و جهان از پایان خباثت آمریکا نفس راحتی خواهد کشید!

جمالی‌نژاد

* دشمن ددمنش برای محو ایران از تمام امکانات ممکن استفاده می‌کند اگرچه تاکنون به اهداف پلید خود نرسیده، آیا عقل حکم نمی‌کند در برابر چنین جانوری از تمام امکانات برای زمینگیرکردن این جانور بهره‌گیری کرد؟! مطالبه جدی امت مبعوث همراه جبهه مقاومت استفاده از همه امکانات، کمترین کاری است که دستگاه‌های مسئول باید بی‌درنگ اقدام کنند.

تبحری

* دولت ترامپ احمق به ظاهر پالس‌هایی برای مذاکره و توافق می‌فرستد در حالی که اینها برای فریب دادن و آرام کردن بازارهای در حال انفجاری است که می‌خواهد دودمان شیطان بزرگ را بر باد دهد.

رئوفی‌نیا

* با توجه به وضعیت ته کشیدن ذخائر استراتژیک سوخت در آمریکا و غرب، پیش‌بینی می‌شود قیمت آینده نفت به بالای صد و پنجاه دلار برسد. البته اگر کسانی که از شم سیاسی لازم برخوردار نیستند به کمک شیطان بزرگ نیایند!

ملاحی

* آل‌سعود که دایه خادم‌الحرمین را دارد چگونه از صهیون‌ها، الگوی کودک‌کُشی بچه‌های مظلوم یمن را، راه‌اندازی کرده ‌است؟!

شهرجو

*جای تأسف و تأمل دارد که هنگام سخنرانی ترامپ ملعون در سازمان ملل، نماینده جمهوری اسلامی با بی‌تدبیری تمام پای سخنرانی قاتل امام شهید، دانش‌آموزان مظلوم میناب، فرماندهان و دانشمندان شهید نشست و در اقدامی نابخردانه به سخنان ضدایرانی بزرگ‌ترین تروریست جهان که دستش تا آرنج در خون ملت مظلوم ایران آغشته است گوش داد. آیا نباید مسئولان ذی‌ربط ورود پیدا بکنند؟

کشاورز

* اراجیف ترامپ و تهدیدهای مکرر او در مجمع عمومی سازمان ملل مقابل رؤسای ممالک جهان علیه ملت ایران بار دیگر ثابت نمود قواعد جنگلی این سازمان‌های بین‌المللی، یک‌طرفه به نفع نظام سلطه است.

خان‌بهادر

* یک سال پس از آنکه نتانیاهو، نخست‌وزیر جنایتکار رژیم صهیونی با در دست گرفتن پارچ آب، وعده کمک‌رسانی به ایران را مطرح کرد، اکنون رژیم صهیونی خود با یکی از جدی‌ترین بحران‌های آبی سال‌های اخیر مواجه شده است. بحرانی که بار‌دیگر شکنندگی زیرساخت‌های این رژیم را در برابر تحولات طبیعی و زیست‌محیطی آشکار کرده است. بر اساس گزارش رسانه‌های بین‌المللی، از جمله سی‌ان‌ان، شکوفایی گسترده جلبک‌های میکروسکوپی در دریای مدیترانه باعث شد پنج مورد از شش کارخانه بزرگ آب‌شیرین‌کن رژیم صهیونی از فعالیت خارج شوند.

دلاوری

* آمریکا بعد از به غنیمت گرفته شدن زیردریایی کنترل از راه دور خود توسط نیروی دریایی جمهوری اسلامی سخت نگران مهندسی معکوس آن و دستیابی ایران به فناوری پیشرفته زهپادهای آمریکایی شده است. تحلیلگران می‌گویند این ماجرا نشان‌دهنده یک پیروزی برای تهران و یک شکست ناخوشایند برای تلاش‌های واشنگتن در جهت نمایش برتری فناورانه خود است.

بنیادی

* اخبار خارجی حاکی است تحریم بین‌المللی علیه دانشگاه‌های رژیم صهیونی شدت یافته و موارد متعددی وجود داشته که دانشگاهیان اروپایی و آمریکایی از همکاری با همتایان صهیونیست خود یا شرکت در کنفرانس‌های بین‌المللی در اراضی اشغالی امتناع ورزیده‌اند. بر این اساس می‌توان گفت دانشگاه‌های رژیم صهیونی در انزوای بین‌المللی قرار گرفته‌اند.

پالیزبان

* روزنامه‌های اصلاح‌طلب با این سؤال که آیا دکتر پزشکیان در نیویورک قفل جنگ را باز می‌کند؟ به تحلیل سفر رئیس‌جمهور به سازمان ملل پرداخته و نوشته‌اند چنانچه دیدارهایی میان طرف ایرانی و همتایان خارجی رخ دهد، طبیعتاً می‌توان امیدوار بود که نوعی آتش‌بس پایدار میان ایران و آمریکا شکل بگیرد. متأسفانه همان خط فکری که از قدیم تصور می‌کرد با یک دیدار و دست دادن رئیس‌جمهور ما با رئیس‌جمهور آمریکا، مشکلات ایران حل می‌شود، در این خط تحلیلی نیز دیده می‌شود. تحلیلی که بیش از آنکه واقعی باشد یک رؤیای تعبیرناشدنی است.

تاجری

* با توجه به خروج حتی کوبایی‌ها از سازمان ملل در حین سخن‌پراکنی ترامپ احمق، چرا تنها عضو هیئت ایرانی حاضر در جلسه صحنه سازمان ملل را ترک نکرد که حتی مورد انتقاد رسانه‌های آمریکایی قرار بگیرد؟!

بهرامی‌راونگی

* آمریکا این شیطان بزرگ و خبیث برای نجات از مخمصه می‌تواند به محاصره دریایی پایان دهد اما می‌خواهد از کوپن ایران استفاده کند. مسئولان امر نباید اجازه چنین نیرنگی را به او بدهند.

کریانی‌پاک

* یکی از سران فتنه از آقای پزشکیان خواسته است که با ترامپ مستقیم دیدار کند و با نگاه جامع و در قامت رئیس‌جمهور ایران به این دیدار برود و از انگِ یک عده معدود در داخل کشور نترسد. این نظرات و تفکرات دشمن‌پسند نباید بی‌پاسخ بماند.

خویشاوند

* من جای آقای پزشکیان بودم پیشنهاد دیدار ترامپ را می‌پذیرفتم! منتها نه در نیویورک بلکه در میناب. خیلی هم جدی و رسمی پیشنهادم را مطرح می‌کردم. توپ باید طوری در زمین آمریکا بیفتد تا رسوا شود.

اظهری

* با توجه به این که جریانات غرب‌گرا و غربزده که سیستم محاسباتی آنها به تسخیر دشمن درآمده است و همان‌گونه فکر می‌کنند و به ارزیابی و محاسبه مسائل می‌نشینند که خواسته دشمن است، و در داخل همان کاری را می‌کنند که دشمن می‌کند؛ آیا نباید با این پیاده ‌نظام‌های غرب برخورد نمود؟!

دخایی

* یکی از سران فتنه به آقای پزشکیان توصیه کرده با جنایتکاران جزیره اپستین و قاتلینی که رهبر ما را شهید کردند، فرماندهان و مردم ما را شهید کردند، کودکان ما را در مدرسه قتل‌عام کردند، زیرساخت‌های کشورمان را هدف قرار دادند، دیدار و گفت‌وگو کند. با ساده‌اندیشی و جهالت امثال این جماعت چه کار بکنیم که از یک سوراخ بارها گزیده می‌شوند ولی عبرت نمی‌گیرند؟

قربان‌زاده

* نظام آموزشی ما امروز چه اندازه انسان‌های مسئول، مشارکت‌جو، اخلاق‌مدار و متعهد به جامعه تربیت می‌کند؟ کیفیت فقط در نمرات دانش‌آموزان، قبولی در آزمون‌ها، تعداد مدارس یا حتی کیفیت تدریس نیست. کیفیت در میزان تربیت نسل مسئول و متعهد و اخلاق‌مدار است...

پیرزاده

* بی‌حجاب، زندگی عفیفانه جوانان این مرز و بوم را به تباهی می‌کشاند؛ لذا نجات این طیف از زنان و دختران که به قول رهبر شهید انقلاب «دختران خود ما هستند» وظیفه قطعی نظام مقدس جمهوری اسلامی است. مسئولان فرهنگی چه تدبیری دارند؟

کریمی