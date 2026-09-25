برادران یمنی! آنها از ما نیستند!(یادداشت روز)

۱- روز پنجشنبه (۲ مهرماه‌) آقایان قائم‌پناه، معاون اجرائی رئيس‌جمهور و صالحی، وزیر امور خارجه اسبق کشورمان با حضور در سفارت عربستان، در نود و ششمین سالگرد جشن ملی این کشور شرکت کرده و کیک یادبود این مراسم را بریدند! این رخداد اگر قبل از جنگ‌های ۱۲روزه و جنگ رمضان اتفاق افتاده بود، نه فقط قابل انتقاد نبود، بلکه نشانه‌ای از ابراز دوستی و تاکید بر حسن همجواری با همسایگان بود. اگرچه پیش از این هم دولت عربستان در همراهی با

رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار، لکه‌های سیاهی در روابط سیاسی با ایران اسلامی از خود برجای گذاشته بود، تا آنجا که آقای شهید ما در این‌باره فرموده بودند؛ «‌من در این منطقه کشوری به بدی دولت سعودی سراغ ندارم‌». و اما حضور آقایان در جشن یاد شده آل‌سعود، آن هم بعد از جنگ‌های اخیر و همراهی آشکار و بی‌پرده دولت سعودی با آمریکا و رژیم صهیونیستی در حمله نظامی به ایران، نه فقط قابل توجیه نیست، بلکه دهن‌کجی آشکار به خون مطهر

آقای شهید، و خون‌های به ناحق ریخته دانشمندان، فرماندهان نظامی، دانش‌آموزان به خون غلتیده، مجلس عروسی به آتش کشیده شده و هزاران تن از مردم شریف این مرز و بوم و صدها جنایت دیگر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه نظام و مردم ایران است که با مشارکت مستقیم عربستان سعودی صورت گرفته است. همین دیروز «‌وال استریت ژورنال‌» روزنامه مطرح آمریکایی خبر داد که عربستان و امارات در تماس با ترامپ خواستار تشدید محاصره دریایی ایران شده‌اند! و ده‌ها نمونه دیگر از خباثت دولت آل‌سعود که شرح آن به درازا می‌کشد.

۲- این رخداد زشت و پلشت در حالی اتفاق افتاده است که برادران یمنی ما در بحبوحه یک جنگ تمام‌عیار با دولت عربستان سعودی هستند. جنگ همه‌جانبه‌ای که در آن، عربستان نمایندگی آمریکا و رژیم صهیونیستی را برعهده ‌دارد. گفتنی است که «وحدت ساحات‌» یکی از اصول اعلام شده جمهوری اسلامی ایران در تقابل با دشمنان غربی و عبری و عربی بوده و بارها برآن تاکید شده است. مفهوم و معنای وحدت ساحات، آن است که ایران و سایر جبهه‌ها و نیروهای مقاومت نظیر انصارالله یمن، حزب‌الله لبنان، حشد‌الشعبی عراق، حماس و‌... «‌یک روح واحد و یگانه هستند که در چند کالبد متفاوت دمیده شده‌اند». به بیان دیگر، یمن و سایر نیروهای مقاومت بخشی جدا نشدنی از ایران اسلامی هستند. بنابراین اقدام پلشت یاد شده، علاوه‌ بر دهن‌کجی به جمهوری اسلامی ایران و عبور از خون پاک شهیدانمان، بی‌حرمتی آشکار و دهن‌کجی به مردم بزرگوار یمن و رزمندگان جان‌برکف و پاکباخته آن سامان نیز هست. از این روی باید خاضعانه و صمیمانه از برادران یمنی پوزش خواسته و خطاب به آن عزیزان همرزم گفت؛ شرکت‌کنندگان در جشن روز ملی عربستان از ما نیستند!

۳- دیروز رئیس امور اطلاع‌رسانی دولت آقای پزشکیان در توجیه اقدام پلشت معاون رئيس‌جمهور و وزیر اسبق امور خارجه، ادعا کرد: «‌دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در تمامی سطوح و با هماهنگی کامل ارکان نظام در جریان است. همزمان با رایزنی‌های فشرده رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه در سازمان ملل، حضور دکتر قائم‌پناه، نماینده ارشد دولت در مراسم دیپلماتیک تهران نیز با هدف تثبیت منافع ملی و تقویت روابط منطقه‌ای انجام می‌شود‌»‌!

ایشان توضیح نداد (بخوانید توضیحی نداشت‌) که؛

اولاً؛ «‌رایزنی‌های فشرده رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه در سازمان ملل‌» چه ربطی به اقدام ضدایرانی و ضد‌انقلابی آقایان قائم‌پناه و صالحی دارد! و چرا اصرار دارد که از سخنرانی قابل تقدیر رئیس‌جمهور در سازمان ملل برای توجیه اقدام ناپسند معاون ایشان مایه بگذارد؟! کجای این دو رخداد شبیه یکدیگر است؟!

ثانیاً؛ توضیح نداد که منظورش از «هماهنگی کامل با ارکان نظام‌»! کدام مرکز و کدام‌یک از ارکان نظام است؟!

ثالثاً؛ ادعا می‌کنند که این اقدام «‌با هدف تثبیت منافع ملی و تقویت روابط منطقه‌ای‌»! صورت گرفته است ولی توضیح نمی‌دهند که منظورشان «‌کدام منافع ملی‌»؟ و تقویت کدام «‌روابط منطقه‌ای‌»؟ است؟!

۴- دیشب آقای قائم‌پناه در مصاحبه تلفنی با برنامه

«‌به وقت ایران» شبکه خبر سیما تلاش کرد، حضورش در مراسم یاد‌شده را موجه! قلمداد کند و در این خصوص گفت: «‌به دستور مراجع ذی‌صلاح برای بهبود روابط، در مراسم سفارت عربستان شرکت کردم و در این مراسم مواضع ایران نسبت به اقدامات عربستان را صراحتاً اعلام کردم و گفتم که ان‌شاءالله به زودی که موشک‌هایمان به آمریکا رسید، دیگر به شما حمله نمی‌کنیم‌»!

در این سخنان دقت کنید! می‌فرمایند «‌به دستور مراجع ذی‌صلاح برای بهبود روابط‌»! در مراسم شرکت کرده‌اند ولی توضیح نمی‌دهند به دستور کدام مرجع ذی‌صلاح؟! کاش نام آن مرجع به قول ایشان ذی‌صلاح را اعلام می‌کردند تا صلاحیت آن زیر سؤال برود!

می‌گویند: در این مراسم مواضع ایران نسبت به اقدامات عربستان را اعلام کردم! و باز هم توضیح نمی‌دهند که چه گفته‌اند؟! ولی از بخش بعدی سخنان ایشان به‌وضوح می‌توان نتیجه گرفت که از مواضع جمهوری اسلامی ایران در این خصوص بی‌خبر بوده‌اند و احتمالاً نظر شخصی خودشان را مطرح کرده‌اند (اگر مطرح کرده باشند‌)!

آقای قائم‌پناه می‌گوید به سفیر عربستان گفته است: «ان‌شاءالله به‌زودی که موشک‌هایمان به آمریکا رسید، دیگر به شما حمله نمی‌کنیم‌»!. انگار پایگاه‌هایی که به آن حمله کرده‌ایم متعلق به آمریکا نبوده است و انگار نه انگار که از همین پایگاه‌ها مردم ما و امام بزرگوارمان را به شهاد‌ت رسانده‌اند و انگار نه انگار که عربستان هم‌اکنون نیز بر همراهی خود با جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی تاکید می‌ورزد! و‌...

۵- خدای مهربان بر درجات آقای شهیدمان بیفزاید که چند روز قبل از آخرین انتخابات ریاست جمهوری (۵ تیرماه ۱۴۰۳‌) خطاب به دو نامزد انتخابات می‌فرمایند: «‌توصیه و عرض ما به نامزدهای انتخابات [‌این است‌]. من به این حضرات محترم عرض می‌کنم که با خداوند خودتان عهد کنید که اگر موفق شدید و توانستید مسئولیتی به دست ‌آورید‌، کسان و کارگزاران خود را از کسانی قرار ندهید که ذره‌ای با انقلاب زاویه دارند. آن کسی که با انقلاب، با امام راحل، با نظام اسلامی ذره‌ای زاویه داشته باشد، او به درد شما نمی‌خورد. او همکار خوبی برای شما نخواهد بود. آن کسی که دلبسته‌ آمریکا باشد و تصور کند که بدون لطف آمریکا نمی‌شود قدم از قدم برداشت در کشور، او برای شما همکار خوبی نخواهد بود».

حسین شریعتمداری