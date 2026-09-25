شغال زرد!(گفت و شنود)
گفت: ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل گفته است؛ من باید یک تصمیم بزرگ بگیرم. آیا توافقی با ایران حاصل خواهد شد که به آنها اجازه دهد کشورشان را بازسازی کنند یا اینکه آنها را نابود کنم؟!
گفتم: چند سال قبل نشریه آمریکایی «ویکلی استاندارد» در گزارشی به تلاش همهجانبه آمریکا برای مقابله با جمهوری اسلامی اشاره کرده و نتیجه گرفته بود که همه رؤسای جمهور آمریکا در یک نقطه با امام خمینی[ره] اشتراک نظر دارند و آن اینکه آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند.
گفت: تازه آن سالها آمریکا مثل امروز به استیصال و ضعف کشیده نشده بود ولی الان، آمریکا و رژیم صهیونیستی و اتحادیه اروپا و کشورهای درپیتی منطقه در جنگ ۱۲روزه و جنگ اخیر همه توان خود را علیه ایران به کار گرفتند و به اعتراف خودشان با شکستی سخت روبهرو شدند. حالا از این ترامپ تو سریخورده چه کاری ساخته است؟!
گفتم: شغال مست کرده بود و توی جنگل عربده میکشید که پلنگ تکهتکه میکنم! فیل را درسته میخورم! و... ناگهان چشمش به شیر افتاد که زیر چشمی نگاهش میکرد، مستی از سر شغال زرد پرید و گفت؛ البته بعضی وقتها هم غلط زیادی میکنم و به گور پدرم میخندم!