برگزاری رزمایش ۴۰ هزار نفری موتورسواران جانفدا با حضور پرشور اقشار مختلف مردم تهران
رزمایش ۴۰ هزار نفری موتورسواران جانفدا با حضور اقشار مختلف مردم تهران برگزار شد.
سردار حسن حسنزاده، فرمانده سپاه حضرت محمد رسولالله (ص) روز جمعه (3 مهرماه) درباره رزمایش ۴۰ هزار نفری موتورسواران جانفدا با قدردانی از مردم سراسر کشور، بهویژه تهران که در ۲۷ شهریورماه، اقتدار و عظمت انسجام ملی را به دشمنان نشان دادند، گفت: در ادامه آن حرکت عظیم که با حضور بیش از ۳۱۳ هزار نیروی جانفدا در تهران برگزار شد، امروز شاهد برگزاری مرحله دوم این رزمایش ملی هستیم.
وی افزود: حضور مردم در
۲۷ شهریورماه بیانگر انسجام ملی و یکپارچگی از همه اقشار، ادیان، سنین و گرایشها بود بهویژه حضور مسئولان از جمله ریاست محترم جمهوری در کنار مردم، انسجام ملی، وحدت و یکپارچگی میان ملت و مسئولین را به رخ جهان کشید.
فرمانده سپاه حضرت محمد رسولالله (ص) تاکید کرد: امروز هم شاهد حضور جوانان و نوجوانانی هستیم که در قالب بزرگترین رزمایش موتورسواران «جانفدا»، به یاد و خاطره شهدای دفاعهای مقدس هشتساله، ۱۲روزه، جنگ رمضان و دفاع در تنگه هرمز، یکبار دیگر گردهم آمدند تا اراده ملت ایران را در دفاع جانانه، همهجانبه و ایجاد بازدارندگی پایدار مردمی به جهان نشان دهند.
سردار حسنزاده درباره اینکه این حضور چه پیامی به دشمنان دارد، تصریح کرد: به نمایندگی از همه فرماندهان از جمله سردار سید مجید موسوی، سردار عبداللهی، سردار وحیدی و همه فرماندهان، با افتخار در کنار جانفدایان ملت ایران حضور یافتهایم و افتخار بزرگی برای ماست که جانمان را فدای ملتمان کنیم.
به گزارش ایرنا، وی خاطرنشان کرد: این حضور و یکپارچگی، تداوم مقاومت و تابآوری است که در واقع نتیجه اصلی نبرد را مشخص میکند؛ چرا که یاوهگوییها و تهدیدات توخالی ترامپ ملعون و دروغگو، نتیجه نبرد را مشخص نخواهد کرد، بلکه این اراده ملت ایران است که به دشمنان تحمیل میشود.