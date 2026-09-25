خونخواهی مطالبه ملت ایران است؛ ترامپ باید کشته شود

در حالی که بیش از ۲۱۰ روز است مردم مبعوث با حضور حماسی، مستمر و شبانه‌روزی خود در میادین و خیابان‌ها، فریاد خونخواهی سر داده و خواستار انتقام از قاتلان امام شهید امت اسلامی هستند، اتخاذ مواضع منفعلانه و عقب‌نشینی در برابر دشمن، موجی از واکنش‌ها را در میان جریان انقلابی ایجاد کرده است.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در دیداری کوتاه با شبکه خبری «ان‌بی‌سی» و سایر رسانه‌ها در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل، شایعات در خصوص قصد ایران برای ترور ترامپ را رد کرد و اظهار داشت: «دولت ایران به دنبال ترور رئیس‌جمهور آمریکا نیست و این موضع دولت ایران نبوده که بخواهد ترامپ یا اعضای خانواده‌اش را ترور کند.»

این سخنان، با واکنش تند ملّت خونخواه روبه‌رو شده است. برخلاف تصور کج‌اندیشانی که قصاص را اقدامی شخصی یا قابل چشم‌پوشی می‌دانند، قرآن کریم قصاص را ضامن حیات جامعه می‌داند: «وَ لَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یَا أُولِی الْأَلْبَابِ»؛ جامعه‌ای که در برابر خون مظلوم بی‌تفاوت بماند، راه را برای تکرار جنایت هموار می‌کند. بر اساس آیه شریف «وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّهِ سُلْطَانًا»، ولی‌دم این امام شهید، نه یک فرد یا خانواده، بلکه امتی چندصدمیلیونی و تمامی آزادگان جهان هستند. حضور حماسی مردم در بیش از ۲۱۰ روز گذشته، همه‌پرسی آشکاری بر استمرار راه شهید و ضرورت قطعی قصاص قاتلان

است.

در همین راستا، تجدید میثاق با پیام راهبردی حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای بیش از پیش اهمیت می‌یابد؛ ایشان پیش‌تر در پیامی صریح و تاریخی خطاب به «آقای شهید ایران» تأکید کرده بودند:

«عهد می‌بندیم که انتقام خون پاک شما و همه‌ شهیدان این دو جنگ را از قاتلین جنایتکار و بی‌آبرو بگیریم. این انتقام، خواست ملّت ما است و به‌طور حتمی باید صورت بگیرد. این جنایتکاران که فهرستی از صدر تا ذیل‌شان موجود است، آرزوی مرگی آرام و در بستر را با خود به گور خواهند برد. آنها باید بدانند که این امر، متوقّف بر وجود شخص من یا سایر مسئولان نیست. ما باشیم یا نباشیم، این مطلب محقّق خواهد شد و به‌زودی آحادی از آزادگان در سراسر دنیا هر یک بخشی از این مأموریت الهی را انجام خواهند داد.»

مطالبه امروز ملت در کف خیابان‌ها کاملاً شفاف است؛ انتقام از قاتلان جنایتکار، یک مأموریت الهی و غیرقابل عدول است. قاتلان و مسببان این جنایت نباید در هیچ کجای دنیا احساس امنیت کنند و دستگاه دیپلماسی باید بداند که خون‌خواهی امام شهید، خواست قطعی امت است و هیچ‌کس حق ندارد از قصاص کوتاه بیاید. این انتقام حتمی است و به‌زودی به دست آزادگان جهان محقق خواهد شد.