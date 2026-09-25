قهقهه‌زنان و با ذوق در مراسم سالروز شکل‌گیری کشوری حضور پیدا می‌کنند که سران بلندپروازشان خواهان تشدید فشار اقتصادی و محاصره ایران هستند. کیک تزیین‌شده به پرچم کشوری را برش می‌زنند که دست سردمدارانشان آغشته به خون هزاران بی‌گناه در یمن و سودان و دیگر کشورها است و از خوش‌رقصی برای رژیم صهیونیستی ابایی ندارند.

در روزهای گذشته، جعفر قائم‌پناه معاون اجرائی رئیس‌جمهور و علی اکبر صالحی عضو شورای روابط خارجی در مراسمی به مناسبت سالروز تشکیل عربستان سعودی شرکت کردند.

این اقدام تأمل برانگیز و البته تأسف برانگیز در حالی است که کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس و به خصوص عربستان سعودی و امارات نقش ویژه‌ای در همراهی با دولت تروریست آمریکا در جنگ رمضان علیه ایران داشتند و در خلال جنگ از هیچ کمکی به ارتش تروریست آمریکا فروگذار نکردند؛ در این راستا برد کوپر رئیس تشکیلات تروریستی سنتکام به دفعات از همکاری ویژه کشورهای عربی در جنگ با ایران پرده برداشته است.

با همه این احوال شاهد بودیم که در مراسم تشکیل کشور عربستان سعودی جعفر قائم‌پناه معاون رئیس‌جمهور و علی اکبر صالحی عضو شورای روابط خارجی با شور و ذوق حضور پیدا می‌کنند و دست در دست عبدالله بن سعود العنزی سفیر این کشور در ایران کیکی تزیین‌شده به پرچم عربستان را می‌برند! این اقدام چه معنی دارد؟ چرا در چنین اقداماتی خارج از چارچوب سیاست رسمی کشور شورای اطلاع‌رسانی دولت با تمام تلاش در پی «ماستمالی کردن» است؟

بر همین اساس یکی از اعضای امور اطلاع‌رسانی دولت در توئیتی می‌نویسد: «دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در تمامی سطوح و با هماهنگی کامل ارکان نظام در جریان است. همزمان با رایزنی‌های فشرده رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه در سازمان ملل، حضور دکتر قائم پناه نماینده ارشد دولت در مراسم دیپلماتیک تهران نیز با هدف تثبیت منافع ملی و تقویت روابط منطقه‌ای انجام می‌شود.»

باید از این عضو اطلاع‌رسانی دولت پرسید از کجا و چگونه سیاست رسمی کشور به وی ابلاغ می‌شود؟ و وی چگونه برای خود صلاحیت اعلام مواضع رسمی کشور را قائل است؟!

در حالی که دلاورمردان یمنی فتوحات حیرت‌آوری در مواجهه با مزدوران سعودی به‌دست آورده‌اند و به صورت مطلق بر سواحل منتهی به باب‌المندب مسلط شده‌اند معاون رئیس‌جمهور با شور و اشتیاق در مراسم دیپلماتیک دشمن درجه یک جبهه مقاومت حضور پیدا کرده و با ذوق زدگی با سفیر سعودی در برش کیک همراهی می‌کند.

در این میان یک سؤال وجود دارد و آن اینکه چرا همواره تلاش زایدالوصف برخی دولتمردان در دهن‌کجی به سیاست‌های اعلامی از مراجع رسمی کشور را شاهد هستیم؟! بارها شورای عالی امنیت ملی و قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء به عنوان مراجع رسمی موضع خود را در قبال کشورهای حاشیه خلیج ‌فارس به صورت مشخص بیان کرده‌اند. اما گویی برخی دولتمردان در پی انتقال صدایی ناهمگون با موضع رسمی کشور هستند.