تمام شیاطین در برابر ملت ایران صف کشیدند اما درس عبرت گرفتند

رئیس‌ مجلس شورای اسلامی با حضور در منزل شهید سلیمانی، نبرد کنونی را مصداق صف‌آرایی «تمام کفر در برابر تمام اسلام» دانست و تأکید کرد: دشمن با تمام توان نظامی، اقتصادی و ترکیبی به میدان آمد، اما با غیرت نیروهای مسلح و ایستادگی مردم درس بزرگی گرفت و ملت ایران از این فتنه‌ها عبور خواهد کرد.

محمدباقر قالیباف، رئیس‌ مجلس شورای اسلامی به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس، شامگاه پنجشنبه دوم مهر، با حضور در منزل شهید والامقام سرلشکر «غلامرضا سلیمانی»، رئیس شهید سازمان بسیج مستضعفین که در جریان جنگ ۴۰ روزه توسط دشمن آمریکایی صهیونیستی به شهادت رسید، با خانواده معظم این شهید بزرگوار دیدار و گفت‌وگو کردند.

رئیس قوه مقننه در این دیدار، با اشاره به سابقه‌ آشنایی خود با شهید سلیمانی از دوران دفاع مقدس اظهار کرد: این هفت ماه برای همه بسیار سخت گذشت درحالی‌که برای خانواده‌های شهدا بسیار سخت‌تر بود. بنده نسبت به این شهید بزرگوار قلبا ارادت داشتم. ایشان فردی زحمتکش و پرتلاش بودند و بر خود وظیفه دانستم که خدمت خانواده این شهید برسم.

رئیس‌مجلس شورای اسلامی خطاب به خانواده شهید سلیمانی گفت: از خدا می‌خواهم به شما صبر و اجر عطا کند. ما واقعاً به دعای شما احتیاج داریم و از خداوند می‌خواهیم که عاقبت‌به‌خیری نصیب همه ما شود که بهترین عاقبت‌ به‌خیری نیز ختم به شهادت است. وی تاکید کرد: تا زمانی که جان در بدن داریم، تلاش و مجاهدتمان برای پیروزی و موفقیت جبهه اسلام است.

قالیباف اضافه کرد: همان‌گونه که امام شهیدمان فرمودند که تمام اسلام و تمام کفر در مقابل یک دیگر قرار گرفتند، مصداق روشن آن، همین امروز است. در این جنگ ترکیبی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی، از تمام لحاظ و ابعاد، به تمام معنا تمام شیاطین جمع شده و مقابل مردم ایران قرار گرفته‌اند.

رئیس‌ مجلس ادامه داد: دشمن با تمام توان آمد اما به برکت شهدا، امام شهیدمان و همت و غیرت نیروهای مسلح و مردم عزیز توانستیم درس خوبی به دشمن بدهیم. البته امیدواریم که انسجام و وحدت ملت با دعای خیر خانواده‌های معزز شهدا در کشور روزبه‌روز بیشتر شود.

رئیس قوه مقننه کشورمان تاکید کرد: به لطف خدا و تحت رهبری مقام معظم رهبری، ملت از خطرات و فتنه‌هایی که وجود دارد، عبور خواهد کرد.

حضور قالیباف در منزل شهیدان خادمی و نصیرزاده

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین عصر روز پنجشنبه (2 مهر) در منزل امیر سرلشکر خلبان شهید عزیز نصیرزاده وزیر فقید دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سردار سرلشکر مجید خادمی رئیس فقید سازمان اطلاعات سپاه، حضور یافت و با اعضای خانواده این شهدای والامقام دیدار و گفت‌وگو کرد.

رئیس ‌مجلس در این دیدارها ضمن تجلیل از خانواده این شهدا با اشاره به جایگاه ویژه شهید خادمی، کارآمدی و تلاش خستگی‌ناپذیر او را در عرصه‌های خطیر حفاظت و اطلاعات کم‌نظیر خواند و میراث تربیتی و قرآنی او را ستود. وی همچنین با ادای احترام به شهید نصیرزاده تأکید کرد: «شهادت می‌دهم او برادری مؤمن، پرتلاش، خردمند و حکیم بود که با کمالات شایسته، در تمامی مسئولیت‌ها از جمله وزارت دفاع خوش درخشید.

قالیباف: شهادت، پاداش صبر، رفتار و مظلومیت شهید لاریجانی بود

قالیباف به مناسبت هفته دفاع مقدس نیز در منزل شهید دکتر علی لاریجانی حاضر شد و با تاکید بر اینکه نقش این شهید در همه ابعاد در کشور، انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی کاملا روشن، شفاف و برجسته است، گفت: آشنایی من با ایشان به سال ۶۹ بر می‌گردد که بعد از جنگ به تهران آمدم و تا لحظه شهادت با ایشان در ارتباط بودم و این ارتباط به خصوص از دوران جنگ ۱۲ روزه بسیار بیشتر و مستمر بود و تا آخرین روز حیات این شهید در جنگ رمضان ما به صورت مداوم در ارتباط بودیم.

رئیس ‌مجلس شورای اسلامی با بیان این که نقش ویژه شهید لاریجانی در شکل‌گیری مجلس خبرگان در شرایط خاص امنیتی اسفند ۱۴۰۴ بی‌بدیل بود، افزود: نقش این شهید در مقابله با اتفاقات دی‌ماه ۱۴۰۴ بر هیچ‌کس پوشیده نیست و با شروع جنگ ۴۰ روزه نیز از همان لحظات اولیه تهاجم دشمن ارتباط من و ایشان به صورت مداوم برقرار شد.

وی با بیان این که این شهید عزیز از جنگ ۱۲ روزه و اتفاقات دی‌ماه ۱۴۰۴ و تا روزی که به شهادت رسیدند، زحمات بسیاری را متحمل شدند، تاکید کرد: این شهادت، پاداش ارزشمندی به رفتار، عمل و مظلومیت ایشان بود و آن تحمل، صبر و مظلومیت شایسته چنین پاداشی است.

قالیباف با بیان اینکه وظیفه داشتم زودتر در جمع خانواده ایشان حضور پیدا کنم؛ یادآور شد: حضور و جنگ‌آوری و خون دل خوردن‌های ایشان در عرصه سیاسی و مدیریتی کشور به خصوص بعد از دوم خرداد همیشه در ذهنم می‌ماند و ایشان واقعا یک شخصیت ستودنی و به یاد ماندنی برای کشور و انقلاب اسلامی است.

رئیس‌مجلس شورای اسلامی به همراهی شهید دکتر مرتضی لاریجانی با پدر اشاره کرد و گفت: این شهید عزیز نیز در لحظات مهم همراه شهید لاریجانی بود و در نهایت همراه پدر به شهادت رسید.

کنایه قالیباف به بسنت: رکورد زدن بازده اوراق قرضه مبارک!

محمدباقر قالیباف در واکنش به رکوردشکنی نرخ بازده اوراق قرضه آمریکا در حساب کاربری خود نوشت: آمریکا! سود ۵.۱ درصدی اوراق قرضه ۱۰ ساله‌ات مبارک! ماشاءالله. تازه باید جشن هم بگیرید، چون برای دو سال آینده، اوضاع از این هم بدتر خواهد شد.

دلتان می‌خواست ایران را به عقب و به دهه ۱۹۷۰ میلادی برگردانید؟ کسی به شما نگفته بود که درافتادن با ایران، کار آماتورها نیست؟

حالا ما خود شما را به وضعیت دهه ۱۹۷۰ برمی‌گردانیم؛ با همان نرخ‌های بهره‌ بالا، قیمت‌های سرسام‌آور بنزین، کمبود گازوئیل و البته شلوارهای دمپاگشاد! از این نوستالژی حسابی لذت ببرید!

این درحالی است که بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۰۷ برگشته و بازدهی اوراق ۳۰ ساله نیز به ۵.۴ درصد رسیده که از سال ۲۰۰۴ بی‌سابقه است.

در روزهایی که بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا تلاش می‌کند تا در عملیات‌های رسانه‌ای خود به فعالان بازار اعلام کند که ابزارهای در اختیار او برای کنترل شاخص‌های اقتصادی مستقل از اراده ایران در بسته نگه داشتن تنگه هرمز همچنان کارا و مؤثر هستند این رکوردشکنی نشان می‌دهد فشار اصلی اقتصادی بر دولت آمریکا وارد شده است.

کبیسی لتر از پربیننده‌ترین خبرنامه‌های حوزه مالی در واکنش به افزایش نرخ بازده اوراق قرضه نوشت: «با وجود تلاش‌ها و مداخلات متعدد وزارت خزانه‌داری آمریکا، هیچ اقدامی جواب نمی‌دهد. اکنون بیش از پیش روشن شده است که تنها راه کاهش بازدهی این اوراق در کوتاه‌مدت، پایان دادن به جنگ ایران و بحران جاری انرژی در سطح جهان است».