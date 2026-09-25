وزیر امور خارجه گفت: ایران مصمم به دفاع از منافع و امنیت ملی خود و ممانعت از سوءاستفاده آمریکا از تنگه هرمز برای تهدید امنیت ملی ایران است.

سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و «اد میلیبند» وزیر خارجه انگلیس در حاشیه هشتاد ویکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیدار و گفت‌وگو کردند.

سیدعباس عراقچی در این دیدار، ناامنی موجود در منطقه و تنگه هرمز را پیامد تجاوز نظامی آمریکا- رژیم صهیونیستی دانست که با حمایت و همراهی برخی کشورهای اروپایی ارتکاب یافت و موجب خسارات فراوان برای ایران، منطقه و جهان شده است.

وزیر امور خارجه برقراری ثبات و امنیت پایدار در منطقه را منوط به پایان اشغالگری و احقاق حقوق مشروع ملت فلسطین به‌ویژه حق تعیین سرنوشت دانست و یادآوری کرد که دولت انگلیس و برخی دیگر از دول اروپایی به دلیل نقشی که در شکل‌گیری و تداوم یک رژیم اشغالگر و تروریست در غرب آسیا داشته‌اند باید پاسخگو باشند.

عراقچی خواستار اصلاح رویکردهای مخرب و غیرمسئولانه برخی دول اروپایی در قبال ایران و تحولات منطقه شد و تاکید کرد اصرار بر مداخله در امور داخلی کشورها و استفاده ابزاری از مفاهیم حقوق بشری به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست.

به گزارش ایرنا، وی تداوم حمایت همه‌جانبه تسلیحاتی و سیاسی انگلیس و برخی دیگر از کشورهای اروپایی را عامل عمده در تشدید جنایات رژیم اشغالگر علیه مردم فلسطین و کشورهای منطقه دانست و تاکید کرد انگلیس و دیگر کشورها طبق معاهدات ذی‌ربط بین‌المللی موظف به اقدام برای پیگرد کیفری و مجازات مقامات رژیم صهیونیستی به خاطر نسل‌کشی و جنایات جنگی هستند.

وزیر امور خارجه همچنین با تاکید بر رویکرد مسئولانه ایران در استفاده از ظرفیت دیپلماسی برای حل موضوعات مرتبط با برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران، خاطرنشان کرد سه کشور اروپایی به دلیل تبعیت از اقدامات غیرقانونی آمریکا در موضوع اسنپ بک و نیز به دلیل عدم اتخاذ موضع قاطع علیه تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل علیه تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران باید پاسخگو باشند.

برای صیانت از امنیت ملی اجازه سوءاستفاده از هرمز توسط آمریکا را نخواهیم داد

وزیر امور در ادامه رایزنی‌های خود با همتایان شرکت‌کننده در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، وضعیت همکاری‌های دوجانبه در زمینه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، تجاری، حمل‌ونقل، انرژی و نیز هماهنگی‌ها در سطح سازمان‌های بین‌المللی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وزیر امور خارجه کشورمان از مواضع مسئولانه روسیه در مخالفت با یکجانبه‌گرایی‌ستیزه‌جویانه آمریکا و سوءاستفاده از سازمان‌های بین‌المللی برای اعمال فشار بر کشورهای مستقل تقدیر کرد.

وزرای امور خارجه ایران و روسیه در این دیدار راجع به تحولات منطقه غرب آسیا متعاقب پیمان‌شکنی چندباره آمریکا و نقض مفاد تفاهم اسلام‌آباد از سوی این کشور تبادل‌نظر کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان، همتای روس خود را در جریان آخرین وضعیت مذاکرات و تفاهم ایران و عمان در مورد برقراری مسیر ایمن برای کشتیرانی در تنگه هرمز و همچنین تداوم تلاش‌های میانجیگران در ابلاغ شروط و مؤلفه‌های ضروری برای بازگشت به روند دیپلماسی قرار داد.

وزیر امورخارجه کشورمان، ناامنی کنونی در تنگه هرمز را ‌نتیجه مستقیم بدعهدی و جنایات ارتکابی آمریکا علیه ایران دانست و با یادآوری حُسن نیت ایران در فرآیند مذاکرات منتهی به تفاهم خاتمه جنگ، تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران همچنان که در عرصه دیپلماسی جدیت نشان داد، مصمم به دفاع از منافع و امنیت ملی خود و ممانعت از سوءاستفاده آمریکا از تنگه هرمز برای تهدید امنیت ملی ایران می‌باشد.

وزیر امور خارجه روسیه با تاکید مجدد بر موضع اصولی این کشور در محکوم دانستن تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران و تلاش آمریکا و متحدانش برای سوءاستفاده ابزاری از سازمان‌های بین‌المللی‌ برای پیشبرد اهداف خود، بر اهمیت پایبندی همه کشورها به حقوق بین‌الملل و اصول منشور ملل متحد تأکید کرد.

«خوزه مانوئل آلبارس بوئنو» وزیر خارجه اسپانیا، «بدر عبدالعاطی» وزیر خارجه مصر، «پائولو رانگل» وزیر خارجه پرتغال، «داتو اریوان یوسف» وزیر امور خارجه برونئی، «کنستانتینوس کومبوس» وزیر خارجه قبرس، «رادوسلاو سیکورسکی» وزیر امور خارجه لهستان، «جیلبک کولبایف» وزیر امور خارجه قرقیزستان، «آندری سیبیها» وزیر امور خارجه اوکراین دیگر مسئولان و دیپلمات‌هایی بودند که سیدعباس عراقچی با آنها دیدار و گفت‌و‌گو داشت.