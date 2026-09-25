امام جمعه موقت تهران تأکید کرد: غرب‌زده‌ها نمی‌توانند محور وحدت باشند و سنخیتی با این مردم ندارند و نباید پست‌های کلیدی در اختیار آنها باشد.

آیت‌الله سیداحمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تهران که روز سوم مهر برگزار شد، با اشاره به ضرورت حفظ آمادگی مؤمنان برای حضور در میدان اظهار کرد: یکی از پرسش‌های مهم این است که پیامبر اکرم(ص) چگونه جامعه مؤمنان را در طول سال‌های درگیری و جنگ، همواره آماده نگه می‌داشت؛ مسئله‌ای که امروز نیز به آن نیاز داریم.

وی افزود: پیامبر اکرم(ص) برای این منظور پنج اقدام اساسی انجام داد؛ نخست فرهنگ‌سازی و نهادینه کردن فرهنگ جهاد، دوم تقویت مبانی اعتقادی، سوم امیدآفرینی در میان لشکریان، چهارم ایجاد رعب در دل دشمن و پنجم مقابله قاطعانه با جنگ روانی دشمن.

خطیب نماز جمعه تهران ادامه داد: پیامبر اکرم(ص) فرهنگ جهاد را در جامعه نهادینه کرد؛ همان‌گونه که امروز عزاداری برای سیدالشهدا(ع) به یک فرهنگ عمومی تبدیل شده است.

آیت‌الله خاتمی با تأکید بر نقش رسانه‌ها در تقویت روحیه مقاومت گفت: رسانه‌های دیداری و شنیداری باید بدانند که ستون فقرات مقاومت، تقویت روحیه و امیدآفرینی است و این مسئله باید در اولویت فعالیت رسانه‌ای قرار گیرد.

وی همچنین با اشاره به نقش عنایات الهی و همراهی مؤمنان در پیروزی‌های صدر اسلام خاطرنشان کرد: در جنگ‌های گذشته، عنایات خداوند و همراهی مؤمنان حرف اول را می‌زد و این مؤلفه‌ها در کنار یکدیگر زمینه‌ساز حفظ آمادگی جامعه برای حضور در میدان بود.

نیروهای مسلح ایران

روزبه‌روز در حال قدرتمندتر شدن هستند

امام جمعه موقت تهران با تأکید بر اینکه آنچه موجب ارعاب دشمن می‌شود، نیرومند شدن نیروهای مسلح است، افزود: به حمدالله نیروهای مسلح ما روزبه‌روز در حال قدرتمندتر شدن هستند.

وی افزود: مردم بدانند که حتی در عرصه آتش‌بس نیز نظام جمهوری اسلامی ایران برای لحظه‌ای از موشک‌سازی و تقویت توان موشکی خود غافل نیست.

سخنرانی پزشکیان در سازمان ملل

منطق ایران را به دنیا مخابره کرد

امام جمعه موقت تهران در ادامه با اشاره به سخنرانی رئیس‌جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اظهار کرد: نطق رئیس‌جمهور در سازمان ملل انصافاً نطقی منطقی، حماسی و شجاعانه بود؛ به‌گونه‌ای که سازمان ملل را به دادگاه تبدیل کرد.

وی افزود: این سخنرانی در واقع ترجمان شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» مردم بود و شایسته ملتی بود که هفت ماه است خیابان را ترک نکرده و تا زمینگیر شدن دشمن نیز خیابان را ترک نخواهد

کرد.

آیت‌الله خاتمی تصریح کرد: رئیس‌جمهور در این سخنرانی منطق جمهوری اسلامی ایران را به دنیا مخابره کرد و مواضع ملت ایران را به‌روشنی بیان کرد.

وی ادامه داد: خبرگزاری‌های دنیا نیز این بخش از سخنان رئیس‌جمهور را مورد توجه قرار دادند و تیتر کردند که ایران با زور تسلیم نخواهد شد.

امام جمعه موقت تهران گفت: رئیس‌جمهور کشورمان پاسخ دندان‌شکنی به رئیس‌جمهور آمریکا داد. ترامپ ملت خودش را نشناخته و بلایی بر سر آمریکا آورده که محبوبیت خود را از بین برده است؛ در تاریخ رؤسای جمهور آمریکا، چنین میزان منفوریتی سابقه نداشته است.

وی افزود: ترامپ ملت ایران را هم نشناخته است و با وجود این همه شکست‌های پیاپی، هنوز به این شعور نرسیده که ملت ایران، ملتی عاشورایی است و زیر بار ذلت و تسلیم نمی‌رود.

وحدت محور می‌خواهد و محور آن ولی‌فقیه است

آیت‌الله خاتمی با بیان اینکه «هیهات منّا الذله» در وجود ملت ایران عجین شده است، ادامه داد: امام راحل و امام شهید بر وحدت تأکید داشتند و اکنون رهبر انقلاب نیز به‌طور مستمر بر وحدت تأکید دارند، چراکه وحدت یک ضرورت است.

وی گفت: وحدت محور می‌خواهد و محور آن ولی‌فقیه است؛ ولایتمداری حرف اول را می‌زند، نه ولایت‌شعاری. باید نبض کار به دست کسانی باشد که این مردم را قبول دارند و جان‌فدا هستند.

خطیب نماز جمعه تهران تصریح کرد: غرب‌زده‌ها نمی‌توانند محور وحدت باشند و سنخیتی با این مردم ندارند و نباید پست‌های کلیدی در اختیار آنها

باشد.

وی در ادامه با اشاره به موضوع حجاب گفت: حجاب از مقدسات این ملت است و کسانی که می‌خواهند وحدت در جامعه حفظ شود، نباید در مسیر بی‌حجابی گام بردارند. به‌گونه‌ای سخن نگویید که تصور شود نظام حامی بی‌حجاب‌هاست؛ نظام حامی بی‌حجابی نیست.

آیت‌الله خاتمی افزود: کسانی که حجاب را رعایت نمی‌کنند نیز شهروند این ملت هستند و حضور آنها در تجمعات و همراهی با مردم کار خوبی است، اما دهن‌کجی به حجاب و مقابله با بدیهیات دین، خلاف وحدت است.

پیام رهبر انقلاب برای آغاز سال تحصیلی

بسیار مهم بود

خطیب نماز جمعه تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آغاز سال تحصیلی گفت: پیام رهبر انقلاب به مناسبت آغاز سال تحصیلی، پیام بسیار مهمی بود و خوشبختانه در اخبار شنیدم که برخی از مسئولان در پی اجرائی کردن این پیام هستند.

کوثری: وحدت و یکپارچگی را باید حفظ کنیم

خبر دیگر اینکه، اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ظهر جمعه ۳ مهر ۱۴۰۵ طی سخنانی در پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران با گرامی‌داشت هفته دفاع مقدس گفت: ما از هشت سال دفاع مقدس درس‌های بسیار زیادی گرفتیم که امروز نیز در حال استفاده از آنها هستیم. فرماندهان ارتش، سپاه و بسیجیان در آن دوران ساخته شدند و همه یکدیگر را شناختند و مشخص شد چه کسانی می‌توانند در مقابل دشمن بایستند. امام فرمودند شما می‌توانید. مقام معظم رهبری نیز خطاب به رئیس‌جمهور آمریکا با صراحت فرمودند که در ۴۷ سال گذشته همه رؤسای جمهور آمریکا خواستند جمهوری اسلامی را ساقط کنند، اما نتوانستند و تو نیز نمی‌توانی.

وی افزود: این انقلاب صاحب اصلی دارد و صاحب اصلی آن حضرت بقیه‌الله الاعظم(عج) است؛ امام راحل و امام شهیدمان نیز چندین بار بر این موضوع تأکید کرده‌اند. ما باید سرباز خوبی باشیم و اگر می‌گوییم عجل علی ظهورک، همیشه پای کار و آماده‌باشیم تا صاحب اصلی این انقلاب را یاری کنیم. پرچمی که امامین انقلاب برافراشتند، امروز به دست امام عزیزمان حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای قرار دارد و ما باید برای یاری این مسیر، آمادگی و حضور خود را حفظ کنیم.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: درسی که از این مسیر گرفته‌ایم این است که باید پای کار باشیم و وحدت و یکپارچگی خود را حفظ کنیم. البته نظرات و انتقاداتی وجود دارد و اشکالی هم ندارد و باید بیان شود، اما نباید میان یکدیگر اختلاف ایجاد کنیم. باید کاری کنیم که ان‌شاءالله از امروز برای روزها و سال‌های آینده قوی‌تر باشیم و دشمن را به وحشت بیندازیم؛ همان‌گونه که در هشت سال دفاع مقدس، پایه‌های موشکی و پهپادی گذاشته شد و امروز نتیجه آن را می‌بینیم.