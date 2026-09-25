رئیس‌جمهور در گفت‌و‌گو با فاکس نیوز درباره تاب‌آوری کشور در برابر فشارها تأکید کرد: فشار برای وادار کردن ایران به تسلیم نتیجه‌ای نخواهد داشت و ما تا آخر مقاومت خواهیم کرد.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور در جریان سفر به نیویورک جهت شرکت در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دیپلماسی فشرده و چندلایه‌ای را در قلب سازمان ملل به اجرا گذاشت. این سفر که در میانه شرایط حساس منطقه‌ای انجام شد، شامل مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی فاکس‌نیوز آمریکا، دیدار با نخبگان اندیشکده‌های آمریکایی و رایزنی‌ها با سران کشورهای آسیایی و اروپایی بود.

پزشکیان در گفت‌و‌گو با فاکس نیوز: در صورت جنگ

پاسخ قاطعی خواهیم داد

رئیس‌جمهور در گفت‌وگو با شبکه فاکس‌نیوز وابسته به جمهوری‌خواهان آمریکا، با صراحت تأکید کرد که تهران هرگز آغازگر هیچ جنگی نبوده است، اما در صورت ادامه حملات نظامی، با تمام توان از خود دفاع خواهد کرد.

پزشکیان درباره موضع اصولی ایران در قبال درگیری‌های نظامی گفت: ما به دنبال جنگ نیستیم، اما هرگاه به ما حمله شود، ناچار به دفاع از خود هستیم. ما هرگز آغازگر جنگ نبوده‌ایم، اما اگر آنها بخواهند به نبرد با ما ادامه دهند، پاسخی قاطع خواهیم داد.

وی در ادامه با اشاره به سابقه گفت‌وگوها با طرف آمریکایی و توافقات به دست آمده اظهار داشت: با ترامپ به توافق رسیدیم؛ توافق امضا شد و همچنان مایل و مشتاق به پیشبرد آن هستیم. چارچوب توافق نیز مورد توافق قرار گرفته بود. رئیس‌جمهور در پاسخ به ادعاهای مطرح‌شده درباره امنیت کشتیرانی در منطقه تصریح کرد: ما تنگه هرمز را نبسته بودیم؛ تنگه باز بود. آنها بدون هیچ توجیه یا چارچوب قانونی به ما حمله کردند.

پزشکیان درباره سازوکارهای پیش‌بینی‌شده برای مدیریت بحران گفت: قرار بود بر اساس این تفاهم‌نامه، تیمی تشکیل دهیم تا هرگونه سوءتفاهم را برطرف و ناهماهنگی‌ها را اصلاح کند. اما هیچ‌گاه فرصت پیدا نکردیم این تیم را تشکیل داده و راه‌اندازی کنیم. دو طرف باید مشخص شوند و کانال‌های ارتباطی باز و مستقیمی میان آنها وجود داشته باشد تا از وقوع چنین مواردی جلوگیری شود.

وی دلیل اصلی به نتیجه نرسیدن مسیرهای دیپلماتیک را بدعهدی طرف مقابل دانست و افزود: می‌بینید، مشکلی که با آن مواجه هستیم این است که میان ما بی‌اعتمادی عمیقی شکل گرفته است. دلیل آن هم این است که پیش‌تر، در چارچوب برجام، ما به توافقی دست یافتیم؛ اما رئیس‌جمهور شما آن توافق را کنار گذاشت.

در یکی از مهم‌ترین بخش‌های این مصاحبه، رئیس‌جمهور ایران موضع هسته‌ای کشور را روشن ساخت و اعلام کرد: ما اورانیوم غنی‌شده ۶۰ درصدی را در چارچوب حقوق بین‌الملل و معاهده عدم اشاعه هسته‌ای کنار خواهیم گذاشت. به تمام تعهدات خود در چارچوب معاهده عدم اشاعه هسته‌ای پایبند خواهیم بود.

پزشکیان با تأکید بر دیدگاه‌های انسانی خود افزود: ما هرگز به دنبال جنگ نبوده‌ایم و نیستیم. من عمیقا معتقدم که انسان‌ها نباید موجب مرگ انسان دیگری شوند. ما قرار است برگزیدگان خلقت باشیم؛ وقتی می‌توانیم مسائل را از طریق گفت‌وگو حل‌وفصل کنیم، نباید به کشتن یکدیگر متوسل شویم. اما اسرائیل با تحریکات خود، این جنگ را بر ما تحمیل کرده است؛ با این حال، ما خواهان ادامه آن نیستیم. این آمریکاست که باید انتخاب کند آیا می‌خواهد به این وضعیت پایان دهد یا خیر.

وی با اشاره مستقیم به رویکرد رئیس‌جمهور آمریکا تصریح کرد: ترامپ مدام می‌گفت «می‌خواهم برای مردم ایران هدیه‌ای بیاورم»، اما هدیه‌ای که آنها برای ما آوردند، موشک‌های هدایت‌شونده، تسلیحات سنگین و ویرانی بود. آنچه آنها واقعا به دنبال آن هستند، دامن زدن به وقایعی در کشور است که زمینه را برای فروپاشی نظام، جامعه و دولت فراهم کند.

رئیس‌جمهور درباره تاب‌آوری کشور در برابر فشارها تأکید کرد: ما تا آخرین لحظه مقاومت خواهیم کرد. بله، قطعا مشکلات اقتصادی داریم، اما برای بقا، هر سختی‌ای را پشت سر می‌گذاریم و ایستادگی می‌کنیم. در ادامه، مجری فاکس‌نیوز درباره نحوه تأمین مالی گروه‌های مقاومت در منطقه و بلوکه شدن دارایی‌های ایران پرسید که پزشکیان پاسخ داد: یکی از مشکلاتی که با آن مواجه هستیم، مسدود بودن پول ما در چین است. ما حتی نمی‌توانیم پول خود را از کشوری که به آن کالا صادر کرده‌ایم، خارج کنیم، چه رسد به اینکه بخواهیم از آن منابع برای پرداخت به طرفی دیگر در گوشه‌ای دیگر از جهان استفاده کنیم.

مجری فاکس‌نیوز همچنین درباره ادعاهای مربوط به آمار کشته‌شدگان حادثه دی‌ماه (ژانویه) سؤال کرد، که پزشکیان در پاسخ خاطرنشان ساخت روند احراز حقیقت چندان پیچیده نیست و می‌توان با اعزام افراد مستقل، واقعیت را مشخص کرد، چرا که آمارهای سنگین مطرح‌شده در برخی نشریات خارجی با روایات مستند مطابقت ندارد و ادعاکنندگان حتی از ارائه حداقل چند شماره ملی مشخص برای اثبات ادعاهای خود عاجزند.

رایزنی با اندیشکده‌ها و اصحاب رسانه در نیویورک

همزمان با فعالیت‌های رسانه‌ای، پزشکیان روز پنجشنبه (2مهرماه) در نشستی فشرده و صریح با نخبگان و صاحب‌نظران اندیشکده‌های برجسته آمریکایی شرکت کرد و به سؤالات مختلف آنان درباره سیاست خارجی ایران و تحولات جاری پاسخ داد. رئیس‌جمهور پیش از این نشست نیز در دیداری جداگانه با سردبیران و مدیران ارشد رسانه‌های کلیدی آمریکا به گفت‌وگو پرداخته بود تا رویکردها و دیدگاه‌های رسمی تهران را بدون واسطه در اختیار افکار عمومی غرب قرار دهد.

دیدارهای دوجانبه در حاشیه مجمع عمومی

بخش دیگری از برنامه‌های رئیس‌جمهوری اسلامی ایران در نیویورک به دیپلماسی فعال دوجانبه با سران کشورها اختصاص داشت. در حوزه همسایگی، روز جمعه (3مهرماه) پزشکیان با شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان دیدار کرد که طی آن بر عمق روابط تهران و اسلام‌آباد، اجرای توافقات گذشته و تداوم رایزنی‌ها برای تحکیم صلح و کاهش تنش‌های منطقه‌ای تأکید شد.

همچنین پزشکیان در دیدار با نواف سلام، روز پنجشنبه(2 مهرماه) نخست‌وزیر لبنان، ضمن تجلیل از ایستادگی ملت لبنان، بر حمایت ایران از استقلال و ثبات این کشور تأکید کرد و نسبت به تبعات بی‌اعتنایی به حقوق بین‌الملل هشدار داد؛ نخست‌وزیر لبنان نیز بر روابط ریشه‌دار دو کشور و لزوم پایان اشغالگری و تجاوزات در سرزمین‌های لبنانی تأکید ورزید.

پیش از این دیدارها نیز در روز چهارشنبه ۱(مهرماه)، رئیس‌جمهور در رایزنی با علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر عراق، بر تسریع در اجرای پروژه‌های مشترک اقتصادی و تعمیق همکاری‌های امنیتی منطقه تأکید کرد. در بعد منطقه‌ای، دیدار با نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان نیز برگزار شد که طی آن پیگیری مسیرهای ترانزیتی و اجرای توافقات دوجانبه در صدر اولویت‌های تهران اعلام گردید و طرف ارمنی نیز بر نقش این پروژه‌ها در توسعه و صلح منطقه‌ای تأکید کرد.

در عرصه دیپلماسی اروپایی و بین‌المللی، پزشکیان روز پنجشنبه (2 مهرماه) در دیدار با آنتونیو کوستا، رئیس شورای اروپا، به تندی از انفعال کشورهای اروپایی و همراهی آنان با اقدامات تحریمی آمریکا از جمله در موضوع برجام و اسنپ‌بک انتقاد کرد و یادآور شد که این انفعال، اروپا را از نقش‌آفرینی مؤثر در تحولات جهانی محروم کرده است.

رئیس‌جمهور همچنین در گفت‌وگو با نخست‌وزیر هلند، آمادگی تهران را برای گسترش روابط با اروپا بر پایه احترام متقابل اعلام کرد و خواستار ریشه‌یابی مشکلات موجود شد.

در دیدارهای جداگانه با سران نروژ، بنگلادش و سوئیس (با حضور گی پارملین) نیز بر ایستادگی ایران در برابر سیاست‌های مبتنی بر فشار و زور، حل‌وفصل اختلافات از مسیر دیپلماسی، و آمادگی این کشورها برای کمک به کاهش تنش‌ها و برگزاری کمیسیون‌های مشترک اقتصادی تأکید شد.

در حاشیه تمام این دیدارها، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران در اقدامی نمادین، یک جلد کتاب با عنوان «به نام کمک» حاوی مستندات مربوط به خسارات و اقدامات خصمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران را به تمام همتایان و مقامات ارشد شرکت‌کننده در نشست‌ها اهدا کرد.