توهین به بانوان محجبه در یک فیلم با مجوز وزارت ارشاد!
یک فیلم سینمایی که به خاطر ابتذال مفرط با انتقادات بسیاری مواجه شده است، نشان میدهد سازمان سینمایی شانه از مسئولیت تنظیمگری و نظارت بر کیفیت آثار خالی کرده است.
صبح نو درباره فیلم «خانم والده» نوشت: این فیلم فاقد قصه و درام برای الزام شخصیتها به زنپوشی است؛ بلکه زنپوشی ایده اولیه بوده و داستان و موقعیتها صرفاً برای سوار شدن بر این ایده سرهم شدهاند. نتیجه کار، مجموعهای از شوخیهای سخیف جنسی، جنسیتی و موقعیتهای مبتذلی نظیر هجو همجنسگرایی و شوخیهای کثیف است که یادآور طنزهای جُنگی دهه ۷۰ میباشد.علاوهبر این، فیلم با ورود به سبک زندگی بانوان محجبه، به شوخیهای سخیف با این قشر پرداخته است. «خانم والده» تنها توهین به یک گروه اجتماعی نیست، بلکه توهین به وقت، سرمایه و شعور مخاطب است. سازمان سینمایی نباید با اتکا به بهانههای واهی، استانداردهای کیفی را رها کند؛ سؤال اساسی اینجاست که آیا مسئولان و وزیر فرهنگ حاضرند همراه خانواده خود به تماشای این اثر بنشینند؟