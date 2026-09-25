سوزان ساراندون، بازیگر برنده اسکار، و‌ هانا اینبیندر، بازیگر سریال «قلم‌به‌مزدها»، در جریان تجمعی اعتراضی علیه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، در نیویورک توسط پلیس بازداشت شدند.

ورود بنیامین نتانیاهو به شهر نیویورک روز پنجشنبه با شعارهای «فلسطین آزاد» در خارج از سازمان ملل روبه‌رو شد. ‌هانا اینبیندر و سوزان ساراندون از جمله ۱۰۰ معترض ضد جنگ بودند که هنگام مسدود کردن ورودی نتانیاهو به ساختمان سازمان ملل، بازداشت شدند. سینتیا نیکسون، الیوت پیج، چلسی منینگ، گلنون دویل، سارا شرمن، مری بث بارون، ایندیا مور و کیلب هرون نیز در این تظاهرات حضور داشتند تا نتانیاهو را برای حملات مداوم به غزه و نسل‌کشی محکوم کنند.

این تجمع همزمان با سفر نتانیاهو به نیویورک برای سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل برگزار شد. معترضان در این تجمع پلاکاردهایی با شعارهایی از جمله «تسلیح اسرائیل را متوقف کنید» و «نسل‌کشی را پایان دهید»، در دست داشتند. همچنین ویدئوهای تظاهرات نشان می‌دهد که معترضان شعار می‌دهند: «فلسطین آزاد، آزاد! نسل‌کشی را متوقف کنید» از دیگر شعارهایی که معترضان سر دادند چنین بود: «نتانیاهو، تو نمی‌توانی پنهان شوی! ما تو را به نسل‌کشی متهم می‌کنیم.»

داریالیزا آویلا شوالیه، نامزد دموکرات انتخابات کنگره، و چی اوسه، عضو شورای شهر نیویورک، نیز از دیگر افراد بازداشت‌شده در این تجمع بودند.