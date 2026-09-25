۱۵سال حبس برای تهیهکننده هالیوودی به جرم تعرض جنسی
«هاروی واینستین»، تهیهکننده سابق هالیوود، از سوی دادگاهی در نیویورک به ۱۵ سال زندان به اتهام تعرض جنسی محکوم شد.
به گزارش فارس، این تهیهکننده ۷۴ ساله، سال گذشته در محاکمه مجدد خود به اتهام ارتکاب یک فقره عمل جنسی مجرمانه درجه یک علیه «میریام هیلی»، دستیار سابقاش، در سال ۲۰۰۶ مجرم شناخته شد. این حکم پس از آن صادر شد که محکومیت قبلی واینستین در نیویورک در سال ۲۰۲۴ لغو و دستور برگزاری محاکمه مجدد صادر شد.
هیلی در دادگاه گفت که در جریان پیگیری این پرونده، گاهی احساس میکرد این کار «بدترین تصمیم زندگیاش» بوده است. او همچنین واینستین را متهم کرد که هیچ ابراز پشیمانی یا «نشانهای از تغییر» از خود نشان نداده است. واینستین از افرادی که ممکن است به آنها آسیب زده باشد عذرخواهی کرده، اما همچنان مدعی شد بیگناه است. او درباره دوران زندان خود گفت: [در زندان آمریکا] با شما مثل یک حیوان رفتار میشود؛ در واقع حتی کمتر از یک حیوان، چون با شما مثل هیچ چیز رفتار میشود.