رژیم صهیونیستی خطاب به رژیم جولانی: هرگز از سوریه خارج نخواهیم شد!
سخنرانی جولانی در مجمع عمومی سازمان ملل با واکنش تند وزیر جنگ رژیم آپارتاید اسرائیل مواجه شد؛ وی با لحنی تهدیدآمیز گفت که جولان برای همیشه تحت حاکمیت «اسرائیل» باقی خواهد ماند!
وقتی سخن از پایان یافتن تحریمهای آمریکا و غرب علیه سوریه سخن میرود و آن را دستاورد سقوط دمشق و روی کار آمدن رژیم جولانی میخوانند، باید روی دیگر این سکه سیاه را نیز ببینند! اینکه خاک سوریه میدانِ عریان ترکتازیِ بیگانگان شده است و بیگانگان خیلی صریح و بیهیچ پنهانکاری برای سوریه تعیین تکلیف میکنند. یسرائیل کاتز، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، در واکنش به سخنرانی ابومحمد جولانی، رئیس تروریستهای حاکم بر دمشق، در مجمع عمومی سازمان ملل، بر مواضع تلآویو درباره جولان اشغالی تأکید کرد. وی گفت: «بلندیهای جولان [که اکنون] تحت حاکمیت اسرائیل قرار دارد، بخشی جداییناپذیر از اسرائیل است و برای همیشه نیز چنین خواهد ماند». وی افزود: «اجازه نخواهیم داد سوریه به تهدیدی برای اسرائیل تبدیل شود و برای جلوگیری از آن، با هر آنچه لازم باشد اقدام خواهیم کرد.» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در ادامه مدعی شد: «پس از سقوط اسد، ارتش اسرائیل برای جلوگیری از تهدیدهای جهادی از سوی شما [ابومحمد جولانی] و حامیانتان وارد قله جبلالشیخ و منطقه امنیتی در سوریه شد.» وی تصریح کرد که ارتش اشغالگر تا زمانی که «تهدید جهادی علیه مرزها و شهرکهای اسرائیلی وجود داشته باشد، چه از سوی نیروهای امنیتی شما [جولانی] و چه از سوی دیگر سازمانها و گروههای جهادی در سوریه، در قله جبلالشیخ و منطقه امنیتی باقی خواهد ماند.»
جولانی که مدتی است انفعالش در مقابل رژیم اسرائیل مورد توجه رسانهها بوده، در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل زبان به انتقاد از رژیم اسرائیل گشود و گفت: «بلندیهای جولان، قلمرو سوریه است که توسط سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده است. هیچ جایی برای بحث در مورد این اراضی یا اینکه چه کسی مالک آنهاست، وجود ندارد.» رئیس خودخوانده دولت شورشیان حاکم بر سوریه ادامه داد: «از زمان سقوط نظام سابق، اسرائیل حملات مکرری به خاک سوریه انجام داده و بخشی از آن را اشغال کرده است، و سوریه نیز به نوبه خود، مسیر دیپلماتیک را انتخاب کرد و با کمک کشورهای دوست به گفتوگو روی آورد.» وی با این ادعا که «ما در حال تلاش برای صلح پایدار در منطقه بین سوریه و رژیم اسرائیل هستیم، مشروط بر اینکه حقوق سوریه تضمین شود»، افزود: «خاک سوریه نمیتواند اشغال شده باقی بماند؛ این صلح نیست، بنابراین صلح تنها زمانی حاصل خواهد شد که حقوق سوریه احیا شود.»