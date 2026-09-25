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کد خبر: ۳۳۸۷۴۱
تاریخ انتشار : ۰۳ مهر ۱۴۰۵ - ۲۰:۳۵
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رئیس کل بانک مرکزی:

10 میلیارد دلار ارز تراستی‌ها با پیگیری قوه قضائیه بازگشته است

رئیس کل بانک مرکزی گفت: با فشار و پیگیری قوه قضائیه، بخشی از ارز در اختیار تراستی‌ها بازگشته است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، عبدالناصر همتی درباره بازگشت ارز تراستی‌ها گفت: در این زمینه آقای اژه‌ای؛ رئیس قوه قضائیه، همواره نقش بسیار مثبت و سازنده‌ای داشته‌اند؛ با فشارهایی که قوه قضائیه آورده و پیگیری‌های بخش‌های مختلف بانک مرکزی، این کار به نتیجه رسیده و بخشی از ارزها برگشته است و مابقی نیز باید برگردد.
وی ادامه داد: صادرکنندگان غیرنفتی هنوز مقداری از ارز خود را نیاورده‌اند که ما آن را به طور جدی پیگیری می‌کنیم؛ این ارز باید بازگردد تا ان‌شاءالله امسال به تأمین کالای وارداتی کمک کند.
رئیس کل بانک مرکزی درباره اینکه تاکنون از محل تراستی‌ها چه مقدار ارز برگشته است؟ گفت: حدود 10 میلیارد دلار آمده و برای واردات تخصیص یافته و رفته است. به همین دلیل هم هست که ما از ابتدای سال تاکنون توانسته‌ایم رقم بسیار قابل‌توجهی ارز برای واردات تأمین کنیم که بخشی از آن همان ارزهای بازگشته بوده است.
گفتنی است؛ سخنان حال حاضر رئیس کل بانک مرکزی درباره بازگشت ارز تراستی‌ها و تامین ارز از ابتدای سال، در حالی بیان شده که چندی پیش، همتی از ناتوانی در فروش نفت صحبت کرده بود. البته تراستی ها متهم هستند که سال گذشته ارز صادرات نفت را بازنگرداندند و زمینه حذف ارز ترجیحی و حوادث دی‌ماه و تبعات آن را موجب شدند.

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