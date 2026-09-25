توسعه مکران متولی واحد ندارد

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیر و موازی‌کاری در توسعه سواحل مکران، اجرای برنامه‌ها را با مشکل مواجه کرده و باید متولی واحد تعیین شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بابک نگاهداری با اشاره به فراگیر شدن «شکست هماهنگی» در حوزه‌های مختلف کشور، افزود: توسعه سواحل مکران نیز از جمله حوزه‌هایی است که تحت تأثیر این مسئله قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه نهادهای متداخل و متکثر در کشور هنگام پذیرش بودجه حضور دارند اما در زمان پذیرش مسئولیت، حضور کمتری دارند، اظهار کرد: شکست هماهنگی ریشه‌ای تاریخی دارد و به نحوه مدیریت و نظام تصمیم‌گیری کشور بازمی‌گردد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به تجربه مناطق آزاد گفت: برای موضوعی مانند توسعه مناطق آزاد، 17 دستگاه خود را ذی‌مدخل می‌دانند و همین تعدد، قواعد و مقررات را پیچیده کرده که احتمالاً این وضعیت در توسعه سواحل مکران نیز دیده می‌شود. تا این نگاه اصلاح نشود هر موضوعی ده‌ها مدعی پیدا می‌کند اما کسی مسئولیت نمی‌پذیرد.

نگاهداری تأکید با بیان اینکه در شرایط فعلی کشور، تغییر میدان به سمت مدیریت بحران و وحدت فرماندهی اهمیت دارد، افزود: هر کاری باید یک مسئول واحد داشته باشد و همه دستگاه‌ها با یکدیگر هماهنگ باشند. شوراها، کمیته‌ها و کارگروه‌های متعدد و موازی که موجب فلج‌ شدن تصمیم‌گیری شده‌اند؛ باید حذف و متولی واحد تعیین شود تا فاصله تصمیم‌گیری و اجرا به حداقل برسد.