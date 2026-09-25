هزینه استقراض دولت آمریکا دوباره رکورد زد

بازده اوراق قرضه بلندمدت آمریکا به بالاترین سطح خود در بیش از دو دهه گذشته رسید که جدیدترین تحول در روند ریزش گسترده قیمت اوراق قرضه در بازارهای جهانی بوده و نتیجه نگرانی‌ها درباره تورم و بار بدهی‌های دولتی است.

به گزارش ایسنا، جهش دوباره قیمت نفت در روز پنجشنبه، نرخ بازده اوراق خزانه ۳۰ ساله آمریکا را تا چهار واحد پایه افزایش داد و به پنج و چهار دهم درصد رساند که بالاترین رقم از سال ۲۰۰۴ محسوب می‌شود.

بازده اوراق قرضه اروپایی نیز روندی صعودی داشت و بازده اوراق قرضه دولتی ژاپن نیز پس از بازگشایی بازارها پس از تعطیلات سه‌روزه، به سطوحی رسید که آخرین‌بار در سال ۱۹۹۶ مشاهده شده بود.

داده‌های شاخص «اوراق خزانه جهانی» بلومبرگ نشان می‌دهد که میانگین بازده بدهی‌های دولتی در سراسر جهان اکنون به مرز چهار درصد رسیده است که بالاترین میزان از سال ۲۰۰۷ به‌شمار می‌رود.

این وضعیت یادآور پایان دوران بازده پایین است. دورانی که در آن بازارها با پیامدهای تورمی جنگ تحمیلی علیه ایران، اقتصاد قدرتمند آمریکا و حجم عظیم فروش اوراق قرضه توسط دولت‌ها و شرکت‌های فناوری دست‌به‌گریبان هستند.

افزایش هزینه‌های استقراض، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا را در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای ماه نوامبر تحت فشار قرار داده است زیرا نارضایتی‌ها نسبت به نرخ‌های بالای وام مسکن و هزینه‌های زندگی رو به افزایش است.

او خواستار کاهش نرخ بهره آمریکا به «یک درصد یا کمتر» شده و از هیئت‌مدیره فدرال رزرو به‌دلیل تصمیم اخیرشان برای افزایش نرخ بهره در اوایل ماه جاری، با عنوان هیئتی «خصومت‌ورز» انتقاد کرده است.

بازده اوراق خزانه دوساله از زمان آغاز تجاوز نظامی، به ایران بیش از ۱۵۰ واحد پایه افزایش یافته، در حالی که بازده اوراق ۳۰ ساله نیز رشدی بیش از ۸۰ واحد پایه را تجربه کرده است.

افزایش مداوم بازده، تلاش‌های وزارت خزانه‌داری برای کاهش هزینه‌های استقراض بلندمدت را تضعیف می‌کند.

«اسکات بسنت» وزیر خزانه‌داری، برنامه بازخرید اوراق قرضه دولت را در اواسط ماه اوت (مداد) گسترش داد تا فشار را کاهش دهد، اما این برنامه تأثیر پایدار کمی در بازار داشته است.

حراج اوراق قرضه پنج‌ساله آمریکا در هفته جاری، با توجه به داده‌های ثبت‌شده از سال ۲۰۱۸، به عنوان دومین حراج بد رتبه‌بندی شد و بالاترین بازده را از سال ۲۰۰۶ به خود اختصاص داد و فشار بر واشنگتن را نشان داد، زیرا با افزایش هزینه بهره حدود ۴۰ تریلیون دلار بدهی روبه‌رو است.

بازده اوراق قرضه پنج‌ساله آمریکا روز چهارشنبه برای اولین‌بار از سال ۲۰۰۷ به بالای پنج درصد رسید. در حالی که بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله بیشترین افزایش را از زمان شوک تعرفه روز آزادی در آوریل ۲۰۲۵ تجربه کرد.

داده‌های اقتصادی قوی و افزایش قیمت نفت، باعث شد معامله‌گران شرط‌بندی‌ها را روی تشدید بیشتر سیاست‌های فدرال رزرو افزایش دهند.

براساس گزارش بلومبرگ، اکنون نرخ‌های مبادله کاملاً منعکس‌کننده سه افزایش یک‌چهارم درصدی در طول سال آینده از سوی فدرال رزرو هستند و پوشش ریسک قابل‌توجهی برای چهارمین افزایش وجود دارد.

فروش گسترده اوراق قرضه ۱۰ ساله آلمان، بازده آنها را به سه و نیم درصد رساند که بالاترین میزان از سال ۲۰۰۹ است. در حالی که بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله ژاپن با ۹ واحد پایه افزایش به سه و یک دهم درصد رسید.

براساس شاخص بلومبرگ، قیمت اوراق قرضه دولتی جهان امسال حدود دو و چهار دهم درصد کاهش یافته است، در حالی که سال گذشته شش و هشت دهم درصد افزایش یافته بود. جدیدترین داده‌های موجود نشان می‌دهد که این شاخص روز چهارشنبه بزرگ‌ترین کاهش یک‌روزه خود را از ماه مه (اردیبهشت)ثبت کرد و با هشت واحد پایه افزایش، به سه و 9 دهم درصد رسید.