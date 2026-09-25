نمایش ضعیف تیم ملی فوتبال برابر ازبکستان قلعهنویی: عذرخواهی میکنم اما مطمئنم بهتر میشویم
سرویس ورزشی-
تیم ملی فوتبال ایران با نمایشی ضعیف مقابل ازبکستان متحمل شکست شد.
تیم ملی فوتبال ایران که در جام جهانی 2026 سه تساوی پیاپی مقابل تیمهای نیوزیلند، بلژیک و مصر داشت و نتوانست از مرحله گروهی صعود کند، پنجشنبه دوم مهرماه 1405 در نخستین بازی تدارکاتی پس از این رقابتها به مصاف ازبکستان رفت تا دوباره طعم پیروزی را بچشد، اما با نمایشی ضعیف در فرغانه و اشتباههای پیاپی، دو گل از الدور شومورودوف در دقایق 10 و 58 و حسین نورچائف تعویضی در دقیقه 4+90 دریافت کرد و فقط یک گل به خودی در شروع نیمه دوم زد تا در نهایت با نتیجه 3 بر یک مغلوب شود و با شکست سنگین فیفادی را برابر شاگردان فابیو کاناوارو آغاز کند.ایران در این بازی با ترکیب علیرضا بیرانوند (کارت زرد)، سامان فلاح (۴۵- شجاع خلیلزاده)، علی نعمتی، صالح حردانی (۴۵- رامین رضاییان)، احسان حاجصفی (۶۴- محمد قربانی)، سعید عزتاللهی (کارت زرد)، امید نورافکن، محمدمهدی محبی (۶۴- امیرحسین محمودی)، آریا یوسفی (۷۳- مهدی لیموچی)، مهدی طارمی و دنیس درگاهی (۴۵- سردار آزمون) به میدان رفت.
قلعهنویی: عذرخواهی میکنم
امیر قلعهنویی سرمربی تیم ملی فوتبال پس از شکست ۳ بر یک تیم ملی فوتبال مقابل ازبکستان در دیداری تداکاتی، اظهار کرد: ابتدا بابت این باخت عذرخواهی کرده و به تیم و سرمربی خوب ازبکستان تبریک میگویم. بازی خیلی خوبی بود. گل اول و دوم را روی اشتباهات فردی خوردیم. آنهم در زمانهایی که در حال کنترل بازی بودیم.
گل اول روی اشتباه بسیار بچهگانه ما به ثمر رسید اما در نیمه دوم با تعویضهای خود توانستیم به گل برسیم. درصدد بودیم گل دوم را هم به ثمر برسانیم اما باز هم بازیکن باتجربه ما اشتباه بسیار بچهگانهای انجام داد و پس از آن شرایطمان بههم ریخت. سرمربی تیم ملی فوتبال ایران تأکید کرد: در مجموع تغییرات زیادی داشتیم و خیلی از بازیکنان برای اولین بار در فضای تیم ملی بازی میکردند. از برخی آنها راضی بودیم اما برخی دیگر نیاز به زمان و بازی بیشتری دارند تا بتوانند به تیم ملی کمک کنند. بیشتر روی اشتباهات فردی گل اول و دوم را خوردیم. این بازیها برای همین است که اشتباهات فردی انجام شود تا در دیدارهای رسمیتر چنین اشتباهاتی تکرار نشود. در اینکه ازبکستان رو به پیشرفت است و مربی خوبی دارد، شکی نیست ولی روی گل اول و دوم تمرکز لازم را نداشتیم. شرایط به شکل دیگری رقم خورد و مقصر اصلی این اتفاق هم من هستم.
سرمربی تیم ملی ایران درباره اینکه ازبکستان تاکنون در هیچ دیداری ۳ گل به تیم شما نزده بود و حتی تا الان چنین اشتباهاتی از نفرات تیم ملی ندیده بودیم و آیا دلیل این موضوع مشکلات بدنی است، گفت: در همه جای دنیا بازیکنان اشتباه میکنند. در جام جهانی هم دیدید با وجود پایاپای بودن بازی اسپانیا و بلژیک، دروازهبان بلژیک اشتباه کرده و نتیجه را واگذار کردند. این جزئی از فوتبال است. من هم قبول دارم که اشتباهات بچهگانه ۲ بازیکن ما باعث شد نتیجه را از دست بدهیم. در تیم ملی بحث بدنی نیست زیرا تنها ۳_۲ جلسه میتوانید تمرین کنید و مشکل ما بدنی نبود. این مسابقه هم اولین فیفادی پس از جام جهانی است و روز چهارشنبه هم گفتم هنوز به شرایط آرمانی نرسیدهایم. قطعا مقابل روسیه وضعیتمان خیلی بهتر خواهد بود.
وی درباره اینکه پس از جام جهانی نیاز به تغییر نفرات و استفاده از بازیکنان جوان به جای نفرات مسنتر ندارید، تصریح کرد: زمان زیادی تا جام ملتها نداریم. میخواهیم تغییرات بدهیم اما باید این تغییرات به شکلی باشد که زیاد آسیب نبینیم. متأسفانه امروز از ۲ بازیکن باتجربه آسیب دیدیم و گل خوردیم که جزئی از فوتبال است. با این وجود مقصر اصلی من بودم و هرچند بازی دوستانه بود اما باید از مردم عزیز ایران معذرتخواهی کنیم. من مطمئنم روند تیم ملی دوباره صعودی خواهد شد.
تقابل ایران با روسیه در کازان
تیم ملی فوتبال ایران در دومین بازی تدارکاتی خود به مصاف روسیه میرود. دیروز فدراسیون فوتبال روسیه در پاسخ به خبرگزاری تاس اعلام کرد تاکنون بیش از ۲۶ هزار بلیت دیدار دوستانه تیمهای ملی روسیه و ایران به فروش رسیده است. این مسابقه روز سهشنبه هفتم مهر در ورزشگاه کازان آرنا برگزار میشود و ساعت آغاز آن ۱۹:۳۰ به وقت مسکو، معادل ساعت ۲۰ به وقت ایران، خواهد بود. ظرفیت اختصاصیافته به فروش بلیت این دیدار، ۳۹ هزار نفر اعلام شده است.