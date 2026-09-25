خط و نشان ژاپن و کره برای آسیا

در سایر دیدارهای دوستانه‌ای که پنجشنبه هفته گذشته در آسیا برگزار شد تیم‌های ملی چین، ژاپن و

کره جنوبی بر حریفان خود غلبه کردند.

تیم ملی فوتبال چین در دیداری دوستانه مقابل تیم ملی مالدیو صف‌آرایی کرد و با نتیجه 3 بر صفر به برتری رسید. وانگ زیمینگ در دقایق 50، 56 و 63 موفق به گلزنی شد و پیروزی را برای شاگردان شائو جیایی به ارمغان آورد. چین در جام ملت‌های آسیا 2027 با تیم‌های ملی ایران، قرقیزستان و سوریه همگروه است.

همچنین تیم ملی ژاپن در دیداری تدارکاتی مقابل اروگوئه به میدان رفت و با نتیجه 3 بر یک به

برتری رسید.کوریو ماتسوکی (11 و 1+90 )و آیاسه اوئدا (6+90) گل‌های سامورایی آبی گلزنی کردند و ماکسیمیلیانو آرائوخو، تنها گل قهرمان دو دوره جام جهانی را در دقیقه 42 به ثمر رساند.

تیم ملی کره جنوبی نیز در اولین بازی خود با هدایت روبرت مورنو توانست اکوادور را با نتیجه 3 بر صفر شکست بدهد. هیون گیو اوه (54)، هیونگ مین سون(58) و دونگ گیونگ لی (86) موفق به گلزنی شدند تا سرمربی پیشین اسپانیا در نخستین گام، طعم پیروزی را بچشد. تیم‌های قاره کهن برای شرکت در جام ملت‌های آسیا 2027 آماده می‌شوند؛ مسابقاتی که از 17 دی تا 16 بهمن در کشور عربستان برگزار خواهد شد.