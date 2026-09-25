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کد خبر: ۳۳۸۷۳۲
تاریخ انتشار : ۰۳ مهر ۱۴۰۵ - ۲۰:۳۵
سرویس کیهان » اخبار
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احمد ناطق نوری درگذشت

رئیس اسبق فدراسیون بوکس پس از سال‌ها تحمل بیماری در ۸۹ سالگی درگذشت.
احمد ناطق نوری که به مدت ۲۸ سال ریاست فدراسیون بوکس ایران را بر عهده داشت، پس از سال‌ها تحمل بیماری در سن ۸۹ سالگی درگذشت. وی زاده روستای اوزکلا در نور مازندران بود و ۷ دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی را بر عهده داشت. ناطق نوری پس از انقلاب رشته بوکس را که چند سالی تعطیل شده بود مجدداً راه‌اندازی کرد و ۲۸ سال ریاست فدراسیون را از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۶ بر عهده داشت. در دوران ریاست ناطق نوری بر فدراسیون بوکس، محمدعلی (کلی) بوکسور افسانه‌ای و مسلمان آمریکا به ایران سفر کرد. 
سرویس ورزشی روزنامه کیهان این ضایعه را به خانواده آن مرحوم و جامعه ورزش ایران تسلیت می‌گوید.

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