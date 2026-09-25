عبدی از هدایت تیم امید استعفا کرد

حسین عبدی پس از بازگشت تیم امید ایران از بازی‌های آسیایی ناگویا، با پذیرش مسئولیت شکست برابر کره شمالی از سمت خود استعفا کرد.

تیم امید ایران پس از حذف از مرحله گروهی بازی‌های آسیایی ناگویا، صبح دیروز به کشور بازگشت و حسین عبدی، سرمربی این تیم، در فرودگاه درباره دلایل ناکامی شاگردانش توضیح داد. عبدی با اشاره به مشکلات مربوط به در اختیار داشتن بازیکنان و برنامه‌ریزی اردوها، تأکید کرد با وجود این مشکلات، مسئولیت فنی شکست سنگین مقابل کره شمالی را می‌پذیرد. سرمربی تیم امید این دیدار را یک بازی «غیرمتعارف» توصیف کرد و گفت پیش از اعزام به مسابقات نیز موضوع استعفا مطرح بوده، اما کادر فنی ترجیح داده تیم را تنها نگذارد. عبدی با عذرخواهی از مردم و همکارانش گفت: «تمام تبعات این شکست به گردن من است.» وی همچنین تأکید کرد طی چند سال گذشته حدود ۵۰ بازیکن به تیم ملی معرفی شده‌اند. او در ادامه با اعلام استعفای خود گفت دست وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک را برای تصمیم‌گیری درباره آینده تیم تا خردادماه باز می‌گذارد. عبدی همچنین نبود بازیکنان، کمبود تمرین و ناهماهنگی میان باشگاه‌ها و تیم امید را از مشکلات قدیمی فوتبال ایران دانست و ابراز امیدواری کرد این مشکلات برطرف شود.