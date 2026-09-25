۱۶ مدال ایران در ۲ روز؛ درخشش قایقرانان در ناگویا
کاروان ایران در روزهای پنجم و ششم بازیهای آسیایی ناگویا ۱۶ مدال شامل ۳ طلا، ۸ نقره و ۵ برنز به دست آورد؛ روز پنجم با ۱۲ مدال و روز ششم با چهار مدال برای ورزش ایران همراه بود.
در روز پنجم، ایران در مجموع ۱۲ مدال شامل ۳ طلا، ۷ نقره و ۲ برنز کسب کرد.
* مدالهای طلا: فاطمه مجلل در روئینگ تکنفره سبکوزن زنان، زینب نوروزی و کیمیا زارعی در روئینگ دونفره سبکوزن زنان و سهیل موسوی در ووشو.
* مدالهای نقره: امیرحسین محمودپور در روئینگ تکنفره سبکوزن مردان، زینب نوروزی و کیمیا زارعی در روئینگ دونفره سنگینوزن زنان، تیم روئینگ چهارنفره زنان با ترکیب مهسا جاور، سها فخری، ساقی ملکی و هنگامه کامیاب، سوگند سینکایی، عرفان محرمی و شجاع پناهی در ووشو و آرمان خدایی در ژیمناستیک.
* مدالهای برنز: فاطمه مجلل در روئینگ تکنفره سنگینوزن زنان و صادق صمیمی در پرتاب دیسک.
در روز ششم نیز ایران یک مدال نقره و سه برنز به
دست آورد. مهدی الفتی در پرش خرک ژیمناستیک به مدال نقره رسید و علی آقامیرزایی و پیمان قویدل در کایاک دونفره ۵۰۰ متر مردان، وحید گلخندان و هانیه رستمیان در تپانچه میکس و تیم بسکتبال سهنفره مردان، سه مدال برنز را کسب
کردند. به این ترتیب، حاصل عملکرد ایران در این دو روز ۱۶ مدال شامل ۳ طلا، ۸ نقره و ۵ برنز بود.