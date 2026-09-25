برگزاری مراسم جشن هزارمین پیوند سلولهای بنیادی خونساز در مرکز طبی کودکان
مرکز طبی کودکان دانشگاه علومپزشکی تهران تاکنون دوهزار و ۲۰۰ پیوند سلولهای بنیادی خونساز را برای کودکانی انجام داده که پیش از این امیدی به ادامه زندگی نداشتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیرعلی حمیدیه، رئیس مرکز سلولهای بنیادی دانشگاه علومپزشکی تهران، با اشاره به راهاندازی بانک اهداکنندگان غیرخویشاوند، گفت: اکنون بیش از هزار بیمار مبتلا به ۷۰ نوع بیماری مختلف در سامانه ثبت شدهاند.
وی افزود: اولین پیوند سلول بنیادی در بزرگسالان سال ۱۳۷۰ در این دانشگاه انجام و فعالیتهای مربوط به پیوند در سال ۱۳۸۶ به شکل جدی آغاز شد.
رضا شروین بدو، معاون درمان دانشگاه علومپزشکی تهران نیز در این مراسم گفت: پیوند سلولهای بنیادی یکی از روشهای نوین درمانی برای بیماریهای مختلف است و دانشگاه تهران اقدامات مؤثری در آموزش متخصصان حوزه پیوند مغز و استخوان انجام داده است.
روحالله شیرزادی، رئیس بیمارستان مرکز طبی کودکان هم اعلام کرد که تاکنون بیش از هزار پیوند سلول بنیادی خونساز در این مرکز انجام شده است.
اهدای جایزه سازمان جهانی بهداشت در کنترل سرطان
گفتنی است، در آستانه هزارمین پیوند موفق سلول بنیادی کودکان، امیرعلی حمیدیه، رئیس مرکز سلولهای بنیادی دانشگاه علومپزشکی تهران و پزشک ایرانی فعال در حوزه درمان سرطان کودکان موفق به دریافت جایزه سازمان جهانی بهداشت شد. این جایزه بینالمللی به افرادی تعلق میگیرد که در زمینه پیشگیری، درمان و یا پژوهش سرطان، دیابت و بیماریهای قلبی سهم برجستهای دارند.