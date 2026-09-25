متهم پرونده شهادت شهید مدافع امنیت در شاهرود دستگیر شد
رئیسکل دادگستری استان سمنان از شناسایی و دستگیری یکی از لیدرهای فراری اغتشاشات دیماه سال گذشته و متهم پرونده شهادت مدافع امنیت شهرستان شاهرود، شهید «حسین حمامیان»، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری میزان، حجتالاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری گفت: یکی از لیدرها و متهمان اصلی حوادث و اغتشاشات دیماه سال ۱۴۰۴ در شهرستان شاهرود که پس از وقوع این کودتای نافرجام متواری شده و مدتی در استانهای مختلف مخفی بود، در شهرستان شاهرود شناسایی و دستگیر شد.
اکبری افزود: این فرد از جمله عوامل فعال در حوادث و اغتشاشات دیماه سال گذشته شهرستان شاهرود بوده که در اقداماتی منجر به اخلال در نظم و امنیت عمومی نقش داشته است و پرونده وی با اتهامات متعدد در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شاهرود در حال رسیدگی است.
وی ادامه داد: ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو نسبت به حافظان نظم و امنیت، بسیجیان و مأموران امنیتی در شبهای ۱۸ و ۱۹ دیماه، لیدری و هدایت اغتشاشات و اقدامات منجر به برهمزدن نظم و امنیت عمومی، از جمله اتهامات مطرحشده در پرونده این فرد است. این متهم همچنین در ارتباط با پرونده شهادت مظلومانه شهید والامقام حسین حمامیان، از شهدای مدافع امنیت شهرستان شاهرود، تحت تعقیب قرار داشت شهیدی که در جریان حوادث دیماه سال گذشته، در پی حملات خشن و اقدامات جنایتکارانه عناصر اغتشاشگر، بهشدت مجروح شد و پس از تحمل جراحات وارده به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
رئیسکل دادگستری استان سمنان با بیان اینکه رسیدگی قضایی به اتهامات این فرد در یکی از شعب تحقیق دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شاهرود ادامه دارد، گفت: پس از دستگیری و تفهیم اتهامات، برای متهم قرار بازداشت موقت صادر و وی روانه زندان شد. تحقیقات تکمیلی و رسیدگی به اتهامات انتسابی نیز با رعایت موازین قانونی در حال انجام است.