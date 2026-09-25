قیمت واکسن آنفلوآنزا اعلام شد
سخنگوی انجمن داروسازان ایران، قیمت واکسن آنفلوآنزا برای مصرفکننده را دو میلیون و ۱۸۵ هزار تومان اعلام کرد.
روز چهارشنبه رئیس سازمان غذا و دارو از ورود اولین محموله واکسنهای آنفلوآنزا به کشور خبر داد و گفت:
۷۰۰ هزار دُز واکسن آنفلوآنزا وارد کشور شده که
۳۵۰ هزار دُز از این واکسنها در اختیار معاونتهای بهداشتی و
۳۵۰ هزار دُز در داروخانهها عرضه می شود.
مهدی پیرصالحی افزود: همچنین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار دُز واکسن آنفلوآنزا هفته آینده وارد کشور خواهد شد.
در همین حال، هادی احمدی، سخنگوی انجمن داروسازان ایران، به خبرگزاری مهر گفت: ۳۵۰ هزار دُز واکسن آنفلوآنزا، براساس شرایط جمعیتی هر استان، در سطح داروخانهها توزیع شده است.
وی با ابراز رضایت از نحوه توزیع واکسنهای آنفلوآنزا در سطح داروخانهها، افزود: با توجه به اینکه قرار است هفته آینده نیز ۵۰۰ هزار دُز واکسن دیگر وارد کشور شود، به نظر میرسد که بتواند پاسخگوی متقاضیان دریافت واکسن آنفلوآنزا باشد.
احمدی درخصوص قیمت واکسن آنفلوآنزا در سطح داروخانهها، اظهار داشت: قیمت مصرفکننده واکسن آنفلوآنزا، دو میلیون و ۱۸۵ هزار تومان است.