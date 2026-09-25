جمعیت هلالاحمر برای واردات اقلام و نیازهای دارویی کشور آمادگی دارد
رئیس جمعیت هلال احمر با تأکید بر اینکه این جمعیت مشکلی در تأمین داروی موردنیاز مردم ندارد، افزود: در صورت نیاز کشور و درخواست سازمان غذا و دارو، برای واردات اقلام و نیازهای دارویی کشور آمادگی داریم.
پیرحسین کولیوند به ایرنا گفت: در حال حاضر محدودیتهای پروازی و کشتیرانی مانعی برای تهیه تجهیزات بهداشتی و اقلام دارویی ایجاد نکرده و جمعیت هلالاحمر به راحتی نیازهای خود را تأمین میکند.
کولیوند در پاسخ به تأثیر تحریمها در تأمین امکانات امدادی و نیازهای دارویی کشور، اظهار داشت: ما زندگی و مدیریت در تحریم را بلدیم و این مسئله برای ما تازگی ندارد. جمعیت هلالاحمر آمادگی دارد تا در صورت اعلام نیاز وزارت بهداشت، برای تأمین داروهای موردنیاز کشور اقدام کند. وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران طی سالها تحریمهای ظالمانه و همچنین پس از جنگ اخیر و اعمال محدودیتهای دریایی و فشار آمریکا بر کشورهای دیگر برای جلوگیری از ارسال کمکهای دارویی، که موضوعی بشردوستانه است، توانسته به استقلال در حوزه دارو دست یابد و بر توانمندی خود در تولید انواع داروها، بهویژه داروهای موردنیاز بیماران خاص، تکیه کند.
رئیس جمعیت هلالاحمر افزود: حمله آمریکا در جنگ اخیر به انستیتو پاستور نیز بار دیگر نشان داد که این کشور به قواعد اخلاقی و اصول حقوق بشری پایبند نیست، چرا که این مجموعه در حوزه تولید و تأمین دارو و اقلام موردنیاز بیماران فعالیت دارد.
کولیوند تأکید کرد: تمام نیازهای خود را تأمین می کنیم و با استفاده از تجربیات و همکاری کشورهای همپیمان، حتی در تأمین مواد اولیه دارویی نیز توانستهایم نیازهای کشور را برطرف کنیم.