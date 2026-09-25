رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی از دستگیری و بازداشت متهم مخل نظام ارزی کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری میزان، محمد علی‌نژاد از دستگیری و بازداشت متهم مخل نظام ارزی کشور خبر داد و گفت: متهم برابر اعلام بانک مرکزی و گزارشات سازمان بازرسی کل کشور در چندین پرونده قضایی تشکیل شده تعهدات ارزی خود به میزان ۴۲ میلیون یورو را رفع تعهد نکرده و تحت تعقیب قرار گرفته است.

علی‌نژاد افزود: عمل متهم مزبور مصداق بارز اخلال در نظام ارزی کشور می‌باشد که بدین جهت با تشکیل پرونده قضایی تحت تعقیب قرار گرفت.

وی ادامه داد: متهم اصلی این پرونده با هماهنگی‌های قضایی و اشراف اطلاعاتی و اقدامات فنی پلیسی در پیرانشهر دستگیر و با صدور قرار تأمین کیفری به زندان معرفی شد.

رئیس کل دادگستری استان اظهار داشت: علاوه بر موضوع عدم رفع تعهدات ارزی پرونده فرار مالیاتی به مبلغ ۵۴ میلیارد تومان نیز برای متهم تشکیل و در فرآیند قضایی قرار گرفت. همچنین با دستورات قضایی اموال منقول و غیرمنقول متهم توقیف گردید تا حقوق بیت‌المال از این محل استیفاء شود.