یک فعال محیط‌زیست درباره تبعات غذادادن به حیوانات شهری برای زیست شهری گفت: مهم‌ترین این تبعات برای خود حیوانات است.

غذادادن به حیوانات این روزها امری رایج در میان مردم است و در نگاه نخست، اقدامی در جهت حمایت از حیوانات و کمک به آنها به نظر می‌رسد اما تداوم این رفتار می‌تواند پیامدهایی برای جمعیت حیوانات و سلامت آنها در محیط شهری و حتی انسان‌ها به همراه داشته باشد.به گفته یک فعال محیط‌زیست این کار حتی می‌تواند مصداقی از حیوان‌آزاری باشد.

محمد درویش در گفت‌وگو با ایسنا در پاسخ به این پرسش که غذادادن به حیوانات شهری چه تبعاتی برای زیست شهری دارد؟ با تأکید بر اینکه «مهم‌ترین این تبعات برای خود حیوانات است»، اظهار داشت: حیوانات باید برای تهیه غذا تلاش کنند اما غذا دادن باعث می‌شود آنها از وظیفه‌شان فاصله بگیرند و نتوانند در برابر دشمنان‌شان مقاومت کنند. از سوی دیگر اخیراً دامپزشکان اعلام کرده‌اند که گربه‌های خیابانی دچار بیماری‌هایی مانند کبد چرب و دیابت شده‌اند.

درویش به هم خوردن سیستم تولید مثل حیوانات را از دیگر تبعات غذا دادن به آنها برشمرد.

وی در ادامه با اشاره به موارد حمله سگ‌ها به انسان‌ها افزود: سگ‌های بسیار زیادی هستند که به انسان‌ها حمله می‌کنند و این اتفاق در منطقه لواسان تهران بارها رخ داده است، به‌خصوص در دوران کرونا که انسان‌ها کمتر در سطح شهر حضور داشتند و حیوانات بدون غذا می‌ماندند.

این فعال محیط‌زیست این مسئله را مرتبط با مدیریت پسماند دانست و گفت: اگر شهرداری تفکیک زباله از مبدأ را انجام دهد و سطل‌های زباله را از سطح شهر جمع‌آوری کند، می‌توان این مسئله را بهتر مدیریت کرد.

درویش همچنین درباره حقوق حیوانات و نحوه نشان‌دادن علاقه و حمایت درست و اصولی از آنها بیان داشت: مردم می‌توانند به کلینیک‌ها و پناهگاه‌ها برای جمع‌آوری حیوانات از اطراف شهرها و عقیم‌سازی آنها کمک کنند تا از زاد و ولد بی‌رویه آنها کاسته شود.

وی تأکید کرد: دولت باید تلاش کند سامانه مدیریت پسماند را اصلاح کند و آنچه را در تعهدات خود در برنامه پنج‌ساله چهارم داشته، اجرا کند. لندفیل‌ها (محل دفن زباله) حذف شوند، تفکیک زباله انجام شود و زباله در دسترس حیات‌‌وحش و سگ‌ها و گربه‌های رهاشده قرار نداشته باشد.

این پژوهشگر محیط‌زیست با اشاره به سازوکارهای قانونی لازم برای حیوانات ادامه داد: قانون منع حیوان‌آزاری به‌دقت تصویب شود این در حالی است که سال‌هاست که این قانون در راهروهای مجلس، قوه قضائیه و دولت معطل مانده است.

درویش درباره تأثیر برگزاری پویش‌های مردمی و مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد در آگاهی‌رسانی به دوستداران حیوانات درباره تبعات غذادادن به آنها نیز گفت: آگاهی‌رسانی به افرادی که ناآگاهانه فکر می‌کنند غذا دادن به حیوانات اقدام درستی است، می‌تواند بسیار مؤثر باشد. از سوی دیگر برخی افراد از راه‌اندازی کمپین‌های مختلف به بهانه حیوان‌دوستی سود می‌برند که مصداق بارز حیوان‌آزاری است.

وی در مورد تبعات غذادهی به حیوانات در فصل زاد و ولد گفت: حیوانات در حیات‌وحش در فصل بارندگی متوجه می‌شوند که نباید زاد و ولد کنند اما افراد با غذادادن به حیوانات پیام نادرستی به آنها می‌دهند تا زاد و ولد کنند. این مسئله می‌تواند باعث افزایش جمعیت و در نهایت، مرگ دسته‌جمعی حیوانات یا افزایش زاد و ولد حیوانات وحشی شود.