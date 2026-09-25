تصادف 2 خودرو در محور قدیم ساوه- همدان با 8 کشته

رئیس مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی شهرستان ساوه از افزایش شمار جان‌باختگان حادثه رانندگی میان دو دستگاه خودروی پژو و پراید در محور قدیم ساوه- همدان به ۸ نفر خبر داد.

حمید ابره‌دری به خبرگزاری مهر گفت: سانحه رانندگی ساعت چهار و ۳۰ دقیقه بامداد جمعه به مرکز پیام اورژانس ۱۱۵ ساوه گزارش شد که بلافاصله تیم‌های امدادی به محل اعزام شدند. ابره‌دری افزود: در بررسی‌های اولیه مشخص شد که بر اثر شدت برخورد میان یک دستگاه خودروی پژو و یک دستگاه پراید، متأسفانه راننده و سه سرنشین خودروی پژو و سه سرنشین خودروی پراید در دم جان باختند. وی با بیان اینکه این حادثه ۲ مصدوم دیگر نیز بر جای گذاشت، ادامه داد: مصدومان پس از دریافت اقدامات پیش‌بیمارستانی توسط نیروهای اورژانس، برای سیر مراحل درمانی به بیمارستان منتقل شدند. براساس آخرین گزارش‌های دریافتی، علی رغم تلاش کادر درمان، این دو نفر نیز به دلیل شدت جراحات وارده جان خود را از دست دادند و شمار فوتی‌ها به ۸ تن رسید. رئیس مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی شهرستان ساوه تأکید کرد: براساس اعلام کارشناسان پلیس راه، علت اصلی وقوع این حادثه تلخ، انحراف به چپ خودروی پژو بوده است.

به گزارش ایرنا، محور قدیم ساوه- همدان از مسیرهای پرتردد استان مرکزی است و حوادث رانندگی در این محور در سال‌های اخیر موجب جان‌باختن و مصدومیت شماری از هموطنان شده است.

3 کشته در تصادف پژو پارس با نیوجرسی

خبر دیگر اینکه؛ رئیس پلیس راه راهور فراجا، از وقوع یک تصادف در محور امین‌آباد ـ تهران خبر داد و گفت: در این حادثه که ساعت ۳:۲۰ بامداد جمعه در محدوده تحت پوشش پلیس راه فیروزکوه رخ داد یک دستگاه سواری پژو پارس با نیوجرسی برخورد کرد که بر اثر شدت این تصادف، سه نفر جان خود را از دست دادند و سه نفر دیگر مجروح شدند.

به گزارش ایسنا، سرهنگ سیاوش محبی با اشاره به بررسی‌های اولیه کارشناسان، افزود: علت اولیه این حادثه، عدم توانایی راننده در کنترل وسیله نقلیه ناشی از بی‌توجهی به جلو اعلام شده است و بررسی‌های تکمیلی درباره جزئیات حادثه ادامه دارد.

توقیف اتوبوس ۲۰ مسافره با راننده مست

رئیس پلیس راه راهور فراجا همچنین از توقیف یک دستگاه اتوبوس مسافربری در آزادراه رشت- قزوین خبر داد که راننده ۴۲ ساله در حالت مستی پشت فرمان بود. سرهنگ سیاوش محبی گفت: مأموران پلیس راه در پاسگاه آزادراه رشت- قزوین، یک دستگاه اتوبوس متعلق به تعاونی ۱۱ آستارا را که از آستارا به مقصد تهران در حرکت بود، متوقف کردند. در جریان بررسی‌های پلیسی مشخص شد راننده ۴۲ ساله اتوبوس در حالت مستی اقدام به رانندگی کرده است، این در حالی بود که ۲۰ مسافر در اتوبوس حضور داشتند. وی ادامه داد: مأموران بلافاصله از ادامه حرکت اتوبوس جلوگیری کردند و راننده پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مقام قضایی تحویل داده شد.