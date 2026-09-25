هشدار سیا درباره طرح روسیه برای حمله به اروپا

روزنامه اسپانیایی «ال‌موندو» به نقل از «منابع آگاه» گزارش داده است که سازمان سیا به چندین دولت اروپایی در مورد عملیات پهپادهای روسیه هشدار داده است.

به گزارش ایسنا، این روزنامه اسپانیایی گزارش داد که این عملیات می‌تواند شامل پهپادهای «ژربرا» باشد که در کشتی‌های تجاری پنهان شده و از دریای مدیترانه پرتاب می‌شوند. منبعی نزدیک به وزارت دفاع لیتوانی به ال‌موندو گفت که پرتاب پهپادها از یک کشتی نسبتاً ساده خواهد بود. طبق این گزارش، مقامات لیتوانی اطلاعاتی در مورد نوع پهپادی که می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد، دارند، در حالی که دولت‌های اسپانیا، فرانسه و ایتالیا از عملیات احتمالی علیه یکی از این کشورها مطلع شده‌اند. در این گزارش آمده است که چندین تحلیلگر دفاعی از گزارش مفصلی از سیا که در بین دولت‌های اروپایی منتشر شده است، آگاه هستند. هشدار سیا درباره حملات احتمالی روسیه به کشورهای اروپایی در حالی است که مقامات روسیه بارها هرگونه تلاش برای حمله به ناتو و کشورهای اروپایی دیگر را رد کرده‌اند.