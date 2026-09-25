حملات گسترده و وحشیانه رژیم صهیونیستی به روستاها و شهرکهای لبنان
رژیم صهیونیستی که به نقض آتشبس خود ادامه میدهد، دیروز نیز، به حملات هوایی، انفجارها و گلولهباران توپخانهای خود در لبنان ادامه داد.
ارتش رژیم اسرائیل در ادامه تشدید تنشهای مرزی و تجاوزات بیوقفهاش به جنوب لبنان، موج جدیدی از حملات ترکیبی هوایی، پهپادی و توپخانهای را علیه مناطق مسکونی و نوار مرزی جنوب لبنان به اجرا گذاشت. بر اساس گزارش منابع رسانهای از جمله المیادین و خبرگزاری ملی لبنان، جنگندههای اسرائیلی شهرک «بنی حیان» را هدف حمله هوایی قرار دادند و انفجار مهیبی نیز در پیرامون شهر «بنت جبیل» به ثبت رسید؛ همزمان یک فروند پهپاد، حومه حد فاصل «نبطیه فوقا» و «میفدون» را نشانه رفت. افزون بر این، یگانهای توپخانهای ارتش رژیم آپارتاید اسرائیل طی چند نوبت پیاپی، حومه شهرکهای «کفرا»، شرق «شقرا» در امتداد «وادی السلوقی»، شهرک «المنصوری» و همچنین درههای مجاور «زبقین» و... را زیر آتش سنگین گلولهباران قرار دادند که نشاندهنده گسترش دامنه آتشباری به مناطق غیرنظامی و استراتژیک جنوب لبنان است.