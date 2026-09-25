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عملیات ترکیبی و نقطه‌زن نیروهای مسلح یمن علیه اتاق‌های عملیات، مراکز فرماندهی‌-‌کنترل و تأسیسات حیاتی آرامکو، لایه‌های پدافندی چندمیلیارد دلاری سعودی را درهم شکست؛ این ضربات پایان دوران مصونیت شریان‌های اقتصادی ریاض و شکست قطعی موازنه نظامی ائتلاف را باز هم به تصویر کشید.

آتش‌افروزی و تجاوزات مستمر رژیم سعودی علیه ملت یمن، باز هم گریبان‌گیر عمق این کشور و امنیت شکننده آن شد، جایی که عملیات‌های ترکیبی و دقیق نیروهای مسلح یمن سامانه‌های هشدار زودهنگام و پدافندی عربستان را به لرزه درآورد.

تداوم محاصره و بمباران زیرساخت‌های یمن با پاسخی سخت و البته هدفمند از سوی صنعا همراه شد که ستون فقرات اقتصاد متجاوزان را نشانه رفت. نیروهای مسلح یمن با تکیه بر معادله مشروع «تنش در برابر تنش»، با شلیک ترکیبی ده‌ها فروند موشک بالستیک، کروز و پهپادهای نقطه‌زن، تأسیسات نفتی غول‌آسای آرامکو در بندر ینبع و مقرهای کلیدی در ریاض را با دقت هدف اصابت قرار دادند، پیامی روشن به سران سعودی مبنی بر این‌که دوران مصونیت شریان‌های نفتی و منافع اقتصادی متجاوزان در برابر جنایات جنگی به پایان رسیده و غارتگران منابع منطقه باید هزینه سنگین تجاوزات خود را بپردازند.

نیروهای مقاومت یمن در ادامه ضربات کوبنده خود، به گفته سخنگوی خود، با اجرای عملیاتی پیش‌دستانه، گسترده و شجاعانه، خطوط پشتیبانی و مراکز استقرار ارتش متجاوز سعودی را در منطقه «الطوال» و اردوگاه «الدغاریر» جیزان زیر آتش سنگین موشکی و پهپادی گرفتند. این حملات دقیق که اتاق‌های فرماندهی، سامانه‌های کنترل، سکوهای پرتاب موشک و انبارهای مهمات ارتش سعودی را به تلی از خاکستر بدل کرد، ضربه مهلکی به پیکره نظامی متجاوزان وارد آورد و تلفات سنگینی شامل صدها کشته و زخمی از میان افسران ارشد سعودی و مزدوران اجاره‌ای به جای گذاشت تا ثابت شود مقاومت، توان مهار هرگونه اقدام خصمانه را در مبدأ دارد.